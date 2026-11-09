Se convirtió en la primera mujer trans graduada de la UADER: “Nos cuesta el quíntuple”

Aixa Sabrina Irina Hernández se convirtió en la primera mujer trans graduada de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), según destacó la propia protagonista, tras obtener el título de profesora universitaria en Geografía en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, sede Concepción del Uruguay. El logro llegó después de nueve años de estudio, durante los cuales enfrentó dificultades económicas, situaciones de discriminación y obstáculos para sostener su formación académica.

La flamante docente ingresó a la universidad cuando tenía más de 25 años y solamente contaba con séptimo grado aprobado, mediante una modalidad de acceso contemplada en la Ley de Educación Superior. Su recorrido estuvo marcado por la necesidad de trabajar para mantenerse y por experiencias de exclusión que, según relató, dificultaron su permanencia en las aulas.

“Nos cuesta el quíntuple, aunque no debería ser así, pero llegué”, expresó al celebrar su graduación. Para Hernández, el título representó mucho más que una acreditación académica: significó alcanzar una meta que durante años consideró difícil y demostrar que otras personas travestis y trans también pueden acceder a la educación superior.

Nueve años de esfuerzo para alcanzar el título universitario

En diálogo con el programa Puro Cuento, de Radio Plaza 94.7, Aixa recordó las dificultades que atravesó desde su ingreso a la UADER. Explicó que había pasado muchos años fuera del sistema educativo y que retomar los estudios universitarios le exigió un esfuerzo considerable.

“Yo comencé sin tener título universitario: mayor de 25 años, con séptimo grado. Imaginate, me costó el triple que al resto”, relató.

A las exigencias académicas se sumaron situaciones de discriminación que, según denunció, experimentó durante la cursada. Mencionó que algunos docentes se dirigían a ella en masculino y que ciertos compañeros evitaban incluirla en actividades grupales.

“Había profesores que me trataban de varón. Fue muy difícil porque pensás todo el tiempo en tirar la toalla”, recordó. También contó que encontró vínculos dentro de la institución que la ayudaron a continuar cuando pensaba abandonar.

La joven explicó que debió aprender a defenderse frente a comentarios y actitudes que consideraba discriminatorias. Pese a esas experiencias, sostuvo su objetivo de completar la carrera y convertirse en docente.

Trabajó para pagar el alquiler y poder continuar estudiando

Uno de los aspectos más difíciles de su trayectoria fue conseguir ingresos para mantenerse mientras cursaba. Hernández contó que trabajó en cooperativas y que también ejerció la prostitución durante una etapa de su vida, situación que, según afirmó, incrementó los prejuicios que enfrentaba.

“Salía de la clase y me paraba en la calle. ¿Por qué? Porque tenía que pagar un alquiler, porque tenía que comer al otro día”, relató al describir cómo organizaba sus jornadas entre el estudio y el trabajo.

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER), sede Concepción del Uruguay (ilustrativa)

Aixa recordó que asistía a clases con sus pertenencias preparadas para salir a trabajar y que, pese a las dificultades, continuó con su formación. “Todo lindo con el sueño de ser docente, pero había una vida atrás”, reflexionó.

Su situación económica mejoró cuando consiguió un empleo en la Municipalidad de Concepción del Uruguay mediante el cupo laboral travesti-trans. Según explicó, ese ingreso le permitió dejar la prostitución y dedicar más tiempo a los estudios.

“Ahí cambió un poco mi economía y dejé todo lo que me impedía poder estudiar”, señaló. También remarcó que no todas sus compañeras cuentan con oportunidades laborales similares.

“Mi militancia es desde el aula”

La flamante profesora destacó que su formación académica también está vinculada con el compromiso de promover el respeto y la inclusión dentro de los espacios educativos.

“Mi militancia es desde el aula. Desde ahí promuevo el respeto porque todo lo que está pasando es muy grave”, manifestó durante la entrevista radial.

Hernández expresó su preocupación por la reproducción de discursos discriminatorios entre los jóvenes y sostuvo que la educación constituye una herramienta para transformar esas situaciones.

En ese sentido, remarcó que su graduación representa una posibilidad para otras personas travestis y trans que desean continuar sus estudios y construir una trayectoria profesional.

“El mensaje también es decir que se puede, que no permitamos que nos roben los sueños”, afirmó.

Un título dedicado a su madre y a sus compañeras travestis y trans

A través de sus redes sociales, Aixa compartió un mensaje en el que celebró su graduación y reivindicó la importancia de la universidad pública. Allí dedicó el logro a su madre y a las personas travestis y trans que enfrentan situaciones de exclusión.

“Soy Aixa Sabrina Irina Hernández, la primera mujer trans/travesti graduada en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, sede Concepción del Uruguay, como profesora universitaria en Geografía”, escribió.

Primera mujer trans graduada de la UADER.-

La docente explicó que el diploma simboliza su esfuerzo por superar mandatos familiares y sociales que durante años condicionaron sus expectativas.

“Es mucho más que un papel. Representa, en primer lugar, mi propia lucha conmigo misma por romper maldiciones generacionales, familiares y sociales”, expresó.

También recordó los prejuicios que debió enfrentar por su identidad de género y sostuvo que la graduación fue una respuesta a quienes cuestionaban sus posibilidades de acceder a una profesión.

“Es la certeza de demostrarme a mí misma, a mi familia y a mis hermanas travestis y trans que sí se pudo. Que sí llegué”, manifestó.

“A estas mariposas también nos crecieron alas”

La nueva profesora de Geografía reivindicó el valor de la educación pública y consideró que su experiencia puede alentar a otras personas a iniciar o retomar sus estudios.

“La puerta se abrió, y es urgente y necesario avanzar y conquistar estos espacios”, sostuvo en su publicación.

Aixa también destacó que su logro no fue exclusivamente individual, sino que estuvo acompañado por personas que la ayudaron a permanecer en la universidad durante los momentos más difíciles.

“Para mí es muy importante: es demostrarles a las compañeras que sí se puede”, expresó en la entrevista.

Después de nueve años de cursada, Hernández consiguió el título que había buscado mientras trabajaba para sostenerse económicamente y enfrentaba dificultades personales. Su historia quedó marcada por una frase con la que sintetizó el significado de su graduación: “Nos quisieron robar los sueños, pero acá estoy, de pie. A estas mariposas también nos crecieron alas”. (con información de La Calle y Entre Ríos Ahora)