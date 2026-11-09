Soledad Pastorutti regaló una noche de emociones que unió a distintas generaciones en la Fiesta Nacional de la Avicultura

"La Sole" le puso el moño a la Fiesta Nacional de la Avicultura.

El show de Soledad Pastorutti en la Fiesta Nacional de la Avicultura marcó uno de los momentos centrales de la última jornada de la celebración en Crespo. La reconocida cantante folclórica se presentó ante una multitud que aguardaba con entusiasmo su llegada al escenario y que compartió una noche atravesada por la música, los recuerdos y la emoción.

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Desde horas antes del espectáculo, familias, jóvenes y niños comenzaron a ocupar distintos sectores del predio. Algunos llegaron con sillones para disfrutar cómodamente de la presentación, mientras otros se acercaron con remeras alusivas y ponchos, uno de los símbolos más característicos de la trayectoria de La Sole.

Una noche para cantar y emocionarse con La Sole

La presentación de Soledad Pastorutti reunió a seguidores de distintas generaciones, muchos de los cuales acompañan su carrera desde sus primeras actuaciones en los escenarios folclóricos del país.

El espectáculo fue anunciado como una propuesta musical variada, que combinaba los clásicos de su repertorio con canciones de sus proyectos más recientes, entre ellos Casa Sole y Vale la Pena. La artista había adelantado que buscaba ofrecer un recorrido por diferentes etapas de su trayectoria.

En la previa, una de sus seguidoras había expresado a Elonce la emoción que le generaba volver a verla. “Me transmite una emoción tan grande cuando la veo que es algo increíble”, manifestó una mujer que había asistido a varias de sus presentaciones en Entre Ríos.

El cariño de un público que atraviesa generaciones

La presencia de niños y adolescentes entre los espectadores fue uno de los aspectos que la propia cantante había destacado durante su conferencia de prensa.

“Eso es lo que me emociona, que haya un público nuevo con nuestra música, con nuestros festivales”, expresó Soledad al referirse al crecimiento del folclore y al acompañamiento de las nuevas generaciones.

Entre quienes aguardaban el espectáculo se encontraba una joven de 18 años, oriunda de Crespo, que se animó a interpretar una canción de su ídola frente a las cámaras de Elonce. Al imaginar la posibilidad de compartir el escenario con ella, respondió: “No, me muero. La amo, la amo, la amo”.

Un reencuentro especial con Entre Ríos

La actuación también representó un nuevo encuentro de Soledad con una provincia que ocupa un lugar importante en su historia artística.

“Entre Ríos es una de las primeras provincias que pisé siendo muy niña, sin haber subido a Cosquín”, había recordado durante su contacto con la prensa.

La cantante destacó que, después de tres décadas de trayectoria, continuar convocando a familias enteras era uno de los aspectos más significativos de su presente artístico. “Estoy contenta. Creo que después de tantos años mantenerme no es fácil, pero hay un público hermoso que me sigue aguantando”, afirmó.