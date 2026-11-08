León XIV: cómo será la agenda del Papa este lunes y dónde celebrará una misa multitudinaria

La agenda de León XIV para este lunes incluirá una visita al Cottolengo Don Orione, una misa en el Monumento a los Españoles y encuentros con representantes del trabajo y líderes religiosos. La jornada finalizará con una cena junto a los obispos argentinos.
La agenda de León XIV para este lunes 9 de noviembre contempla una intensa jornada de actividades en Buenos Aires, que comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y finalizará con una cena junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal. El pontífice también presidirá una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo y mantendrá encuentros con representantes de distintos sectores sociales y religiosos.
El recorrido comenzará desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde el Papa se trasladará hacia el conurbano bonaerense. Durante el trayecto, recorrerá algunos sectores a bordo del Papamóvil, lo que permitirá que los fieles puedan saludarlo.
La primera actividad oficial está prevista para las 9:15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde conviven más de 400 personas con discapacidad. Allí, León XIV recorrerá el parque de la institución y brindará un breve discurso. También está programado un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y miembros de su gabinete.
Visita al Cottolengo Don Orione y presentación de Abel Pintos
La presencia del Papa en el establecimiento tendrá como eje el encuentro con las personas que residen en la institución y quienes participan de las tareas de acompañamiento y asistencia.
Durante la actividad también está prevista la participación del cantante Abel Pintos, quien ofrecerá una presentación musical en vivo como parte de la recepción organizada para el pontífice.
Una vez finalizada la visita, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con una de las actividades centrales de su recorrido por el país.
Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles
A las 11:30, el Sumo Pontífice presidirá la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La celebración tendrá un mensaje especialmente dedicado a las familias y contará con la presencia de autoridades nacionales, representantes institucionales y numerosos fieles.
La organización dispuso sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y los integrantes de su gabinete, con un total de 250 invitados nacionales. También se reservaron espacios para autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, con otros 250 invitados.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, para la celebración se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas. Además, participarán integrantes de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad. Cerca de las 13 está previsto el cierre de la actividad, que incluirá una presentación musical.
Encuentros con trabajadores y líderes religiosos
Durante la tarde, León XIV continuará su agenda con una actividad dedicada al mundo del trabajo. El encuentro está programado para las 16 en la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero.
Posteriormente, a las 17:30, el Papa se trasladará al Palacio San Martín, donde mantendrá una reunión con representantes de comunidades cristianas y líderes de distintas tradiciones religiosas. La actividad estará orientada al diálogo entre las diferentes confesiones.
La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
La jornada finalizará con una cena junto a los obispos
La última actividad oficial del lunes está prevista para las 19:45, cuando León XIV participará de una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.
El encuentro marcará el cierre de una jornada que combinará actividades pastorales, celebraciones religiosas y reuniones con representantes de distintos ámbitos de la sociedad, detalló NA.
De esta manera, la agenda del papa León XIV reunirá visitas a instituciones sociales, una misa multitudinaria y encuentros con autoridades civiles y religiosas, en el marco de su recorrido por la Argentina.