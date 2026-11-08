El papa León XIV dejó firmes mensajes sobre economía, democracia, educación, discapacidad e inteligencia artificial durante su discurso de este domingo en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y representantes de distintos sectores institucionales.

El pontífice planteó que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, defendió el valor del trabajo y convocó a fortalecer las instituciones democráticas, garantizar oportunidades para los jóvenes y proteger a los sectores más vulnerables.

Durante su primera jornada en Argentina, el líder de la Iglesia católica abordó algunos de los principales desafíos que enfrenta el país. Sus reflexiones incluyeron referencias a las dificultades económicas de las familias, el desempleo, la educación, la corrupción, el cuidado de las personas con discapacidad y las transformaciones impulsadas por las nuevas tecnologías.

El Papa también recordó a Francisco, destacó distintas expresiones de la identidad cultural argentina y llamó a superar las divisiones. En ese sentido, retomó el propósito constitucional de “constituir la unión nacional” y pidió trabajar para que las próximas generaciones reciban un país con mayores oportunidades.

Economía y trabajo: “La economía debe estar al servicio de la persona”

Uno de los ejes centrales del discurso de León XIV fue la situación económica y la importancia de garantizar condiciones que permitan a las personas sostener a sus familias mediante el trabajo. El pontífice consideró que el desarrollo económico debía medirse también por sus efectos concretos sobre la vida cotidiana.

“El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria”, expresó. En esa línea, destacó el esfuerzo de quienes trabajan en el campo, las ciudades, los talleres, las escuelas y los hospitales, además de reconocer el aporte de los emprendedores.

El Papa sostuvo que correspondía favorecer las oportunidades laborales, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento alcanzara a quienes enfrentan mayores dificultades. Su mensaje incluyó a las personas desocupadas, los trabajadores cuyos ingresos resultan insuficientes y las familias que atraviesan situaciones de incertidumbre económica.

También mencionó a los adultos mayores que contribuyeron durante décadas al desarrollo de la sociedad. En ese marco, insistió en que las decisiones económicas debían contemplar la dignidad humana y permitir que los beneficios del crecimiento llegaran a distintos sectores de la población.

Democracia, diálogo y límites al ejercicio del poder

En otro tramo de su intervención, León XIV se refirió a la democracia como una construcción colectiva que debía ser preservada y fortalecida por cada generación. Entre sus pilares mencionó el sufragio, la participación ciudadana, la libertad de expresión, el respeto por la ley y la confianza en las instituciones.

El pontífice advirtió que la fortaleza democrática no dependía únicamente de las normas, sino también de las conductas cotidianas. Por eso, destacó la importancia de escuchar, cuidar la palabra, buscar acuerdos y reconocer a quienes piensan diferente como integrantes de una misma comunidad nacional.

“Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, afirmó ante las autoridades presentes.

León XIV también alertó sobre las consecuencias de la corrupción, al señalar que deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Asimismo, reclamó cooperación entre los Estados para enfrentar problemáticas como el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas.

Educación y oportunidades: el mensaje a los jóvenes argentinos

La educación ocupó otro lugar destacado en el discurso papal. León XIV vinculó el futuro del país con las posibilidades que encuentren las nuevas generaciones para estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y construir sus proyectos personales sin necesidad de emigrar.

“Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, sostuvo el pontífice, en una de las definiciones más contundentes de su intervención.

Frente a esa situación, planteó la necesidad de fortalecer el sistema educativo, la formación profesional, las universidades y la investigación científica. También destacó la trayectoria argentina en la ampliación del acceso a la enseñanza y consideró fundamental preservar ese compromiso.

El Papa pidió, además, brindar confianza a los jóvenes, escuchar sus propuestas y abrir espacios para que puedan asumir responsabilidades. Según expresó, el desarrollo de una sociedad requiere reconocer los talentos de las nuevas generaciones y ofrecerles condiciones para ponerlos al servicio de los demás.

Discapacidad y dignidad humana: el pedido de León XIV

El pontífice también dedicó parte de su mensaje a las personas que atraviesan enfermedades, situaciones de dependencia o discapacidad. En ese contexto, reclamó una sociedad comprometida con el acompañamiento y el cuidado de quienes necesitan mayor asistencia. “También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, expresó.

Su planteo estuvo vinculado con una defensa de la dignidad humana durante todas las etapas de la existencia. En ese sentido, habló de proteger la vida “desde sus primeros instantes” hasta “su término natural” y de asumir responsabilidades hacia las generaciones futuras.

León XIV también relacionó ese compromiso con el cuidado ambiental. Al referirse a los recursos naturales argentinos, sostuvo que su aprovechamiento debía contribuir al bienestar de las comunidades y preservar las condiciones necesarias para vivir y trabajar en los territorios.

Inteligencia artificial: advirtió sobre la necesidad de establecer criterios éticos

Otro de los temas abordados por el Papa fue el avance de la inteligencia artificial y su creciente utilización en diferentes actividades. Mencionó especialmente sus aplicaciones en la medicina, la educación, la producción y la investigación científica.

León XIV reconoció la capacidad de estas herramientas para transformar profundamente la vida humana, aunque advirtió que su desarrollo debía estar acompañado por una evaluación responsable de sus consecuencias.

“El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”, afirmó. Con esa definición, remarcó que las decisiones sobre el uso de nuevas tecnologías debían contemplar sus efectos sobre las personas y la sociedad.

En el mismo tramo, convocó a fortalecer la cooperación entre los países sudamericanos para enfrentar desafíos que exceden las fronteras nacionales y requieren respuestas compartidas.

El recuerdo del papa Francisco y el llamado a la unión nacional

Hacia el cierre de su discurso, León XIV evocó al papa Francisco y destacó el significado de visitar Argentina como sucesor del pontífice nacido en Buenos Aires. Señaló que su llegada representaba, simbólicamente, recorrer en sentido inverso el camino que había realizado Jorge Bergoglio hacia Roma.

También mencionó expresiones representativas de la cultura argentina, como el Martín Fierro, la obra de Jorge Luis Borges, el tango y el mate. A través de esas referencias, destacó la importancia de preservar la memoria colectiva y transmitirla entre generaciones.

Finalmente, retomó la expresión “constituir la unión nacional”, incluida en el Preámbulo de la Constitución argentina, y convocó a superar las divisiones para construir un futuro compartido.

El pontífice concluyó con una oración a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, y una bendición dirigida al país y sus habitantes. Su mensaje dejó como ejes centrales la dignidad humana, el diálogo democrático, el trabajo, la solidaridad y la responsabilidad de construir una sociedad con oportunidades para todos.