Aumento de temperaturas en Entre Ríos: las máximas llegarán a 34 grados esta semana

REDACCIÓN ELONCE
El aumento de temperaturas en Entre Ríos se sentirá durante los próximos días, con máximas de hasta 34 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas soleadas, posibles lluvias a mitad de semana y un marcado ascenso térmico hacia el viernes.
El aumento de temperaturas en Entre Ríos marcará las condiciones meteorológicas durante la semana del lunes 9 al viernes 13 de noviembre. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas experimentarán un ascenso progresivo en distintos sectores de la provincia, con registros que podrían alcanzar los 34 grados en Paraná y los 32 grados en Concordia.
El organismo nacional anticipó que el lunes comenzará con condiciones mayormente estables, cielo despejado y temperaturas agradables. Sin embargo, a medida que avancen los días, el ambiente se tornará más cálido, especialmente durante las tardes del jueves y viernes, cuando se esperan los valores más elevados de la semana.
En tanto, el miércoles 11 se presentará como una jornada de transición, debido a la posibilidad de precipitaciones en diferentes sectores del territorio entrerriano. Las probabilidades de lluvias oscilarán entre el 10% y el 40% durante la primera parte del día, de acuerdo con las previsiones oficiales.
Paraná y el centro-oeste: máximas de hasta 34 grados
Para Paraná y la región que comprende los departamentos Diamante, Victoria, Nogoyá, La Paz, Villaguay y Gualeguay, el SMN anticipó un comienzo de semana con cielo mayormente despejado. En la capital entrerriana, el lunes se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 27, con predominio del sol y sin probabilidades significativas de precipitaciones.
El martes 10, las marcas térmicas subirán levemente, con una mínima de 14 grados y una máxima de 28. Durante la tarde se prevé nubosidad variable, mientras que hacia la noche aumentará la probabilidad de lluvias, con valores estimados entre el 10% y el 40%.
Para el miércoles 11, el organismo anticipó una mínima de 16 grados y una máxima de 29. Durante la mañana podrían registrarse lluvias, mientras que hacia la tarde y noche se espera una disminución de la nubosidad y mejores condiciones meteorológicas.
El calor se intensificará hacia el viernes
El jueves 12 se presentará con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 30 grados en Paraná. No se prevén precipitaciones durante esa jornada, por lo que las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre.
La jornada más calurosa de la semana llegará el viernes 13, cuando la máxima alcanzaría los 34 grados, con una mínima de 19. El SMN anticipó cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones, en un escenario de marcado ascenso térmico.
De esta manera, la capital provincial experimentará una diferencia de siete grados entre las máximas del lunes y viernes. Este comportamiento también servirá como referencia regional para las localidades del centro-oeste entrerriano, aunque los registros específicos podrían presentar variaciones.
Gualeguaychú y el sur: posibles lluvias a mitad de semana
En Gualeguaychú y la región sur, que comprende Concepción del Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy, se espera una semana con temperaturas moderadas durante los primeros días y un incremento gradual hacia el jueves. Para el lunes 9, el SMN anticipó una mínima de 11 grados y una máxima de 26, con cielo despejado.
El martes 10, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 27 grados. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de hasta el 10%.
El miércoles 11 podrían registrarse lluvias durante la mañana, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. La mínima prevista será de 16 grados y la máxima de 28. Posteriormente, las condiciones tenderán a mejorar y el jueves se espera una máxima de 29 grados, valor que se repetiría el viernes.
Concordia y el norte: máximas superiores a los 30 grados
En Concordia y la región norte de Entre Ríos, que incluye Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, las temperaturas también mostrarán una tendencia ascendente. El lunes 9 comenzará con una mínima de 11 grados y una máxima de 27, bajo condiciones de cielo mayormente despejado.
Para el martes 10 se anticipó una mínima de 13 grados y una máxima de 28, con nubosidad variable durante la jornada. Hacia el miércoles 11, la probabilidad de precipitaciones aumentará hasta el 40% durante la mañana, mientras que las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 29 grados.
El jueves 12 se espera una mejora de las condiciones, con cielo despejado, una mínima de 19 grados y una máxima de 30. Finalmente, el viernes 13, las marcas térmicas alcanzarían los 32 grados, con una mínima de 18 y cielo parcialmente nublado.