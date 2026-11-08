La Basílica de Luján hizo sonar sus campanas para recibir al papa León XIV: el video del homenaje

Las campanas de la Basílica de Luján y de distintas iglesias de la Argentina sonaron este domingo en simultáneo para darle la bienvenida al papa León XIV. El repique se realizó durante diez minutos, en coincidencia con el aterrizaje del avión que trasladó al pontífice desde Uruguay hacia Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y distintas diócesis del país, que convocaron a las comunidades religiosas a participar de este gesto de bienvenida. El sonido de las campanas se escuchó a las 16:30, cuando León XIV llegó al Aeroparque Jorge Newbery.

La propuesta se replicó en diferentes localidades y tuvo como uno de sus escenarios destacados a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

Diez minutos de campanadas para recibir al Papa

El repique simultáneo buscó expresar la alegría de los fieles por la llegada del sucesor de Francisco y acompañar el comienzo de su visita apostólica a la Argentina.

Desde la Iglesia también invitaron a las instituciones religiosas a colocar banderas argentinas y papales en sus edificios, como parte de los preparativos para recibir al pontífice.

Las campanadas representaron una forma de participación de las comunidades que, desde distintos puntos del territorio nacional, se sumaron a la bienvenida.

La agenda de León XIV en la Argentina

La visita del Papa se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Durante estos días, León XIV mantendrá encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de distintos sectores sociales y referentes religiosos. También encabezará celebraciones multitudinarias.

Uno de los momentos centrales será la misa prevista para el miércoles a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera la presencia de miles de fieles.

La llegada del pontífice representa un acontecimiento histórico para el país, que vuelve a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas.