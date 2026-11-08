Un detenido junto al escenario del Papa en Palermo: tenía un permiso de circulación falso

Un hombre fue detenido cerca del escenario del papa León XIV en Palermo, a pocas horas de la llegada del pontífice a la Argentina. El sospechoso, de 27 años, circulaba en una motocicleta Kawasaki, llevaba documentación falsa y cuatro equipos de comunicación. El procedimiento se realizó en medio del importante operativo de seguridad dispuesto para la visita papal.

Según difundió Infobae, el hombre aseguró pertenecer al cuerpo de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha y presentó una autorización para circular por la zona restringida. Sin embargo, los efectivos comprobaron que el documento era apócrifo.

Durante la inspección también detectaron que la patente de la motocicleta Kawasaki simulaba corresponder a un vehículo oficial. Además, el sospechoso tenía en su poder cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, elementos cuya procedencia y posible utilización serán investigadas.

(Infobae)

Intervino la Justicia Federal y ordenó su detención

La detención estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes interceptaron al motociclista en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento de los Españoles.

En ese sector de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra montado el escenario principal donde León XIV tiene previsto celebrar una misa multitudinaria este lunes. La presencia del sospechoso en las inmediaciones del lugar motivó la intervención policial y las posteriores actuaciones judiciales.

Tras constatar las irregularidades, se dio intervención al Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini. La magistrada ordenó que el hombre permaneciera detenido e incomunicado por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También dispuso el secuestro de la motocicleta.

(Infobae)

Un amplio operativo de seguridad por la visita papal

El procedimiento ocurrió en el marco del despliegue de seguridad organizado para recibir a León XIV, que contempla la participación de más de 15.000 policías, además de efectivos federales, agentes de tránsito, bomberos y personal de emergencias.

Para las actividades previstas en Palermo, las autoridades porteñas dispusieron la participación de 195 bomberos, 132 cadetes y 28 ambulancias del SAME. También se implementarán controles especiales en los accesos y una cápsula de seguridad para acompañar los desplazamientos del pontífice.

La detención se produjo poco antes del arribo previsto del Papa al Aeroparque Jorge Newbery, programado para este domingo a las 16.30, procedente de Montevideo. Su visita contempla una agenda de cuatro días en territorio argentino.

Otra detención por amenazas contra León XIV

El caso se conoció después de que la Policía Federal Argentina detuviera en Pilar a un hombre de 49 años, acusado de realizar amenazas de muerte contra el Papa. La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.

Durante un allanamiento en una vivienda de Villa Rosa, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares y un dron. Uno de los dispositivos habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria, mientras que las capacidades del aparato aéreo son materia de análisis.

El sospechoso quedó imputado inicialmente por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. Hasta el momento, las autoridades no informaron que exista una vinculación entre esta investigación y la detención del motociclista en Palermo.