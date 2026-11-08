Rescataron a menor atrapado en una reja tras atravesarse la mano con un hierro

Un menor sufrió un accidente en Gualeguaychú cuando un barrote de una reja le atravesó la mano izquierda. Bomberos debieron utilizar una cizalla hidráulica para liberarlo y fue trasladado al Hospital Centenario con un fragmento metálico aún incrustado.
Un menor quedó atrapado en una reja después de que un hierro le atravesara la mano izquierda, durante un accidente ocurrido este sábado por la noche en una vivienda de calle Colombo 49, en Gualeguaychú. Personal de Bomberos intervino para liberarlo y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, donde recibió atención médica.
El hecho se registró poco antes de las 22, cuando un llamado de emergencia alertó que el menor había quedado atrapado en la estructura de una reja perimetral. Ante la situación, los Bomberos movilizaron la unidad 39 hasta el domicilio para realizar las tareas de rescate.
Al llegar, los efectivos comprobaron que uno de los barrotes metálicos había atravesado la mano izquierda del menor, por lo que debieron efectuar maniobras de corte para retirarlo de la estructura sin agravar la lesión.
Bomberos utilizaron una cizalla hidráulica para liberarlo
Para concretar el rescate, el personal utilizó una cizalla hidráulica, herramienta que permitió cortar el hierro de manera controlada y separar al menor de la reja. La intervención se realizó procurando evitar movimientos que pudieran ocasionar mayores lesiones.
Una vez liberado, se coordinó su traslado en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Según informó El Argentino, el menor ingresó al centro asistencial con un fragmento de hierro todavía atravesando su mano, para que fuera retirado mediante la correspondiente intervención médica.
Hasta el momento, no se informaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente ni sobre la evolución del estado de salud del menor.