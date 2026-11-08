Nogoyá endurece las sanciones por escapes libres: las multas llegan a los $2 millones

Las multas por escapes libres en Nogoyá alcanzan los $2 millones, según anunció el intendente de la ciudad entrerriana a través de sus redes sociales. La medida apunta a desalentar la circulación de motocicletas con sistemas de escape modificados que generan ruidos molestos y afectan el descanso de los vecinos.

El jefe municipal Bernardo Schneider comunicó el endurecimiento de las sanciones con un mensaje dirigido especialmente a los motociclistas que utilizan este tipo de dispositivos. Además, anticipó que se reforzarán los controles en las calles para detectar infracciones y exigir el cumplimiento de las normas.

"En Nogoyá, la tranquilidad no se negocia", expresó Schneider al presentar la decisión. En su publicación, remarcó el malestar que provocan las motos ruidosas y las consecuencias que tienen sobre la convivencia en los barrios.

Multas millonarias y controles más estrictos

"Estamos cansados de los escapes libres que aturden, no dejan descansar a los niños, a nuestros adultos mayores y afectan la convivencia de todos", sostuvo el mandatario municipal al justificar el aumento de las sanciones.

En ese sentido, lanzó una advertencia sobre el costo de incumplir la normativa: "Si usás un escape ruidoso, la multa te va a costar más que una moto nueva". De esta manera, buscó transmitir la magnitud de las penalidades previstas para quienes circulen con escapes alterados.

El intendente también anticipó una mayor presencia de controles. "Vamos a reforzar los controles y ser firmes con quienes no cumplan las normas", señaló. Asimismo, convocó a los conductores a regularizar sus vehículos antes de recibir una sanción.

Nogoyá avanza con nuevas regulaciones de tránsito

La decisión se conoce después de que el Concejo Deliberante de Nogoyá aprobara una ordenanza para regular la circulación de monopatines y bicicletas eléctricas, con requisitos de seguridad, límites de velocidad y sanciones para los infractores.

Aquella normativa estableció, entre otras condiciones, una edad mínima de 16 años, casco obligatorio, seguro de responsabilidad civil y una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora.

En esta oportunidad, el municipio puso el foco en las motocicletas con escapes ruidosos. "Te invitamos a ponerte en regla. No esperes a que llegue la sanción. La calle es de todos. El respeto también", concluyó el intendente.