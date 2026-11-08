Emanuel Noir seguirá detenido hasta el martes: Roncaglia mostró las lesiones del policía

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, permanecerá detenido hasta el martes en la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, tras ser acusado de agredir a un efectivo policial durante la madrugada de este sábado. Mientras avanza la causa por resistencia a la autoridad y lesiones, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, difundió una fotografía que muestra las heridas sufridas por el uniformado.

Según informó el medio local La Pirámide, el fiscal interviniente, Pablo Gile, dispuso que el músico continúe alojado en la dependencia policial durante el fin de semana largo, debido a que el lunes será feriado. Se esperan novedades sobre su situación procesal el martes, cuando podrían definirse los próximos pasos de la investigación.

El incidente ocurrió en la puerta del casino de Concepción del Uruguay, cuando Noir habría intentado ingresar al establecimiento pese a que se encontraba cerrado. Un policía que cumplía funciones adicionales le impidió el acceso y, durante la discusión, el cantante habría agredido al efectivo, provocándole lesiones en el rostro.

Roncaglia difundió las lesiones del efectivo policial

El ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, publicó una imagen del rostro del policía agredido y se refirió a las circunstancias del episodio. Según explicó, el uniformado pertenece a la Jefatura Departamental Uruguay y se encontraba cumpliendo funciones adicionales cuando ocurrió el enfrentamiento.

El funcionario señaló que Noir estaba alterado y acompañado por otra persona al momento del incidente. También manifestó su preocupación por las agresiones que sufren los integrantes de las fuerzas de seguridad durante el desempeño de sus tareas.

“Lamentablemente estos hechos ocurren a diario”, expresó Roncaglia en su publicación, en la que mostró las consecuencias físicas de la agresión denunciada.

De acuerdo con la información preliminar, el policía sufrió cortes en el rostro que habrían sido provocados por los anillos que llevaba puestos el cantante. Esta circunstancia forma parte de los elementos que deberán esclarecerse durante la investigación judicial.

Cómo ocurrió la detención de Emanuel Noir

El episodio se registró durante la madrugada del sábado, cuando el cantante de Ke Personajes se presentó en el casino de Concepción del Uruguay e intentó ingresar al establecimiento fuera de su horario de funcionamiento.

Según la reconstrucción inicial, el efectivo encargado de la seguridad le comunicó que no podía acceder porque el lugar estaba cerrado. La negativa habría originado una discusión que terminó con la agresión denunciada.

Noir fue detenido poco antes de las 6 de la mañana y trasladado a la Comisaría Primera de la ciudad, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y lesiones.

Las actuaciones judiciales deberán determinar las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades correspondientes.