Boca y River solo podrían cruzarse en la final del Clausura: así quedó el cuadro

Boca y River solo podrían volver a enfrentarse en la final del Torneo Clausura. Los resultados del sábado 7 de noviembre dejaron a los dos equipos en lados opuestos del cuadro de playoffs y descartaron un nuevo Superclásico en los cuartos de final.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena terminó segundo en su zona con 33 puntos. El equipo de Leonardo Ponzio, por su parte, quedó cuarto en la Zona B con 26 unidades y una diferencia de gol de +7 tras su victoria en Mar del Plata.

La posible final entre ambos tiene fecha y sede definidas. El partido por el título se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

El resultado que descartó el cruce en cuartos

Antes de que se definieran las posiciones, existía una combinación que podía reunirlos en cuartos. Para que se abriera esa posibilidad, Instituto debía perder por más de un gol ante Newell's.

El encuentro terminó 2 a 2 y ese escenario quedó descartado. El empate dejó a Boca y River en mitades distintas del cuadro.

Así, para que haya otro Superclásico en este torneo, ambos deberán superar los octavos, los cuartos y las semifinales. Un encuentro entre los dos recién sería posible en el partido que define al campeón.

Boca ya tiene rival, fecha y sede para los octavos

Boca se enfrentará a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre. El cruce se jugará en La Bombonera, donde el Xeneize tendrá la localía por haber terminado segundo en su grupo.

El equipo de Arruabarrena llega a los playoffs después de vencer a Defensa y Justicia en la última jornada de la fase regular. Enner Valencia marcó el gol agónico que le permitió quedarse con el título de Campeón de Liga por la tabla anual.

El Clausura pone en juego un título distinto, que se resolverá por eliminación directa. El primer paso del Xeneize será ante el conjunto mendocino.

Los dos posibles rivales de River

River jugará los octavos de final en el Monumental, con la localía asegurada por su cuarto puesto en la Zona B. El nombre de su adversario depende del partido entre Lanús y Central Córdoba de este domingo 8 de noviembre.

Si el Granate gana, el Millonario recibirá a Defensa y Justicia. Si el equipo del sur bonaerense empata o pierde, será el rival del conjunto de Ponzio.

Ese resultado definirá quién visitará Núñez en la primera ronda de los playoffs. La única instancia en la que el Millonario podría encontrarse con el Xeneize seguirá siendo la final de La Plata.