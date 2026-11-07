Boca campeón: festejos de los hinchas en Paraná y Concordia.

Boca campeón: los hinchas celebraron el título en las calles de Paraná y Concordia, luego de que el Xeneize derrotara agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia y se consagrara Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual.

La victoria desató los festejos de los simpatizantes entrerrianos, que se congregaron en distintos espacios públicos.

En Paraná, la celebración tuvo como epicentro el mandapeatón, frente a la plaza 1º de Mayo, donde numerosos hinchas se reunieron con camisetas azul y oro, banderas, bombos y canciones para festejar la consagración.

La alegría también se trasladó a Concordia, donde los simpatizantes boquenses se concentraron en la plaza principal para compartir los festejos por un título que el club volvió a conseguir después de tres años y medio.

La emoción de los hinchas en Paraná

Durante los festejos, Elonce dialogó con simpatizantes que expresaron su emoción por la consagración del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

"Boca, sos como el beso de mi mamá. Gracias", manifestó uno de los hinchas, visiblemente emocionado por el resultado.

Otro simpatizante celebró: "Vamos Boca, qué lindo es ser del mejor club". Mientras tanto, un joven aprovechó para recordar la histórica rivalidad futbolística y expresó: "Saludos a los amargos de River".

Festejos en Concordia:

Un gol agónico que desató los festejos

El título llegó gracias al gol del ecuatoriano Enner Valencia, a los 51 minutos del segundo tiempo, cuando aprovechó un rebote del arquero Matías Borgogno y marcó el 1-0 definitivo.

Hasta ese momento, Rosario Central se quedaba con el primer puesto tras vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Por su parte, Argentinos Juniors perdió 2-0 ante Huracán.

Boca campeón de a Liga Profesional: hubo festejos en Paraná

Con su victoria, Boca alcanzó 63 puntos en la tabla anual, uno más que Rosario Central, y consiguió una consagración que se definió en los últimos segundos.

El desenlace provocó celebraciones en diferentes ciudades entrerrianas, donde los hinchas salieron a las calles para compartir la alegría por una nueva conquista del club.