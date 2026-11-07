Final feliz: Valentino recuperó sus implantes cocleares y su familia donará lo recaudado a otros niños

Un hombre encontró y devolvió los implantes cocleares de Valentino, el niño de 11 años que llevaba casi dos semanas sin escuchar. Su familia había reunido $2,6 millones para comprar nuevos dispositivos, pero decidió destinar el dinero a dos pequeños que necesitan tratamientos médicos.
Valentino recuperó sus implantes cocleares después de permanecer casi dos semanas sin poder escuchar, tras haberlos extraviado cerca de su escuela en Paraná. Un hombre encontró los dispositivos y los devolvió a su familia en perfecto estado. La noticia puso fin a una intensa búsqueda y permitió que el niño de 11 años volviera a oír.
Los equipos habían desaparecido el 26 de octubre en inmediaciones de la escuela Luz Vieira Méndez, ubicada sobre avenida Almafuerte. Desde entonces, su familia había iniciado una campaña solidaria para reunir los aproximadamente 26 millones de pesos que costaba reemplazarlos.
Adriana, la madre del niño, expresó su agradecimiento a quienes colaboraron con la búsqueda y realizaron aportes económicos. También destacó especialmente el gesto del hombre que encontró los dispositivos cerca del establecimiento educativo y los devolvió sin solicitar ninguna recompensa.
Una campaña que reunió $2,6 millones
La familia había organizado una colecta para afrontar la compra de nuevos procesadores auditivos, fundamentales para que Valentino pudiera recuperar la audición.
Hasta este sábado, la iniciativa había reunido aproximadamente $2,6 millones, gracias a las donaciones de numerosas personas que se solidarizaron con la situación del pequeño.
Sin embargo, tras recuperar los dispositivos, Adriana confirmó que ya no necesitaban continuar con la recaudación y pidió expresamente que no se realizaran nuevas transferencias.
El dinero será destinado a otros dos niños
La madre de Valentino anunció que los fondos reunidos tendrán un destino solidario: ayudarán a las familias de Vianca y Nehitán, dos pequeños que necesitan viajar a Buenos Aires para recibir atención médica.
"Se lo voy a dar a las madres de Vianca y Nehitán, dos niños que necesitan viajar a Buenos Aires por distintos tratamientos y cirugías. Ya me puse en contacto con ellas", expresó Adriana.
Vianca tiene cuatro años, vive en Oro Verde y realiza un tratamiento por artritis. Por su parte, Nehitán tiene tres años, es de Paraná y deberá ser operado en diciembre por un tumor. Ambas familias afrontan importantes gastos relacionados con los traslados y las estadías en Buenos Aires.
La importancia de los dispositivos recuperados
Los implantes cocleares son dispositivos médicos electrónicos que permiten recuperar la percepción de sonidos en personas con determinados tipos de pérdida auditiva.
Su funcionamiento incluye componentes externos, como un micrófono y un procesador de sonido, que captan los sonidos del ambiente y los transforman en señales que son transmitidas al implante interno.
Precisamente, esas piezas externas fueron las que Valentino perdió al salir de la escuela. Su recuperación permitió que volviera a utilizarlas sin necesidad de adquirir nuevos equipos.
De esta manera, la campaña que comenzó con la preocupación por la pérdida de los dispositivos terminó con una doble noticia: Valentino volvió a escuchar y las donaciones recibidas servirán para acompañar a otras dos familias entrerrianas.