Personal informó inconvenientes en el servicio de internet por un corte de fibra óptica

Un corte de fibra óptica en Paraná, provocado por actos de vandalismo durante la madrugada de este sábado, ocasionó inconvenientes en el servicio de internet de banda ancha fija de la empresa Personal. La compañía informó que el incidente afectó un troncal de su red y que equipos técnicos trabajaban para restablecer las conexiones.

Según comunicó la firma, la interrupción se produjo como consecuencia de daños intencionales en la infraestructura de telecomunicaciones. Por este motivo, algunos clientes de la ciudad podrían experimentar dificultades para acceder al servicio.

Desde Personal señalaron que el personal técnico se encontraba realizando las tareas necesarias para solucionar el inconveniente en el menor tiempo posible. Sin embargo, no se informó un horario estimado para la normalización del servicio.

Denuncias por hechos de vandalismo

La compañía advirtió que este episodio se sumó a otros hechos de vandalismo registrados anteriormente en la zona, que también comprometieron el funcionamiento de su infraestructura.

En ese contexto, informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades policiales y que realiza las denuncias correspondientes para contribuir al esclarecimiento de los ataques contra la red.

Asimismo, la empresa lamentó las molestias ocasionadas a sus clientes y reiteró que sus equipos técnicos continuaban trabajando para recuperar el funcionamiento habitual de las conexiones afectadas.