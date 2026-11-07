Volcó el acoplado de un camión dentro de una estación de servicio en Paraná

El acoplado de un camión volcó dentro de una estación de servicio de Paraná. El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado 7 de noviembre y no dejó personas heridas.

La estación está ubicada en inmediaciones de avenida Larramendi y calle Estrada. El vuelco se produjo en el interior del predio.

Efectivos de la Comisaría 11ª acudieron al lugar. Allí constataron que la parte volcada del vehículo era el acoplado.

La maniobra que describió el conductor

Al volante del camión iba un hombre de 68 años. Cuando habló con los policías, explicó qué maniobra estaba realizando antes del vuelco.

Según su relato, intentaba girar en U. Durante el giro perdió el control del acoplado.

El hombre atribuyó el vuelco a esa pérdida de control. Su testimonio permitió establecer la secuencia inicial del episodio.

El operativo dentro de la estación de servicio

La intervención se concentró en el sector donde quedó el acoplado. Al comprobar que no había lesionados, las tareas se enfocaron en reubicarlo.

El trabajo se realizó dentro de la estación de servicio. Allí se movió la unidad remolcada para despejar el sector afectado.

El operativo concluyó con la reubicación del acoplado del camión. Tras esas tareas, se normalizó la situación en el predio.