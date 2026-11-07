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Santa Fe: un camión se incrustó contra una casa, provocó graves daños y un niño fue trasladado al hospital

El accidente ocurrió este sábado en Videla, provincia de Santa Fe, cuando un camión perdió el control en una curva y chocó contra una vivienda. Un niño que estaba dentro de la casa fue trasladado en buen estado de salud, mientras que el conductor quedó atrapado entre los hierros.

7 de Noviembre de 2026
El chofer debió ser rescatado.
El chofer debió ser rescatado.

El accidente ocurrió este sábado en Videla, provincia de Santa Fe, cuando un camión perdió el control en una curva y chocó contra una vivienda. Un niño que estaba dentro de la casa fue trasladado en buen estado de salud, mientras que el conductor quedó atrapado entre los hierros.

Un camión se incrustó contra una vivienda este sábado en la localidad de Videla, departamento San Justo, provincia de Santa Fe, luego de despistar cuando circulaba por la Ruta Nacional 11. El fuerte impacto provocó importantes daños estructurales en la propiedad, mientras que un niño que se encontraba en el interior debió ser trasladado para recibir atención médica.

Según la información preliminar, el vehículo de gran porte transitaba por la ruta cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor no logró tomar una curva, perdió el control y terminó chocando contra la casa. La violencia del impacto provocó el derrumbe de parte de la estructura sobre el camión.

Como consecuencia del siniestro, el chofer quedó atrapado entre los hierros de la cabina y fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatarlo. Una vez liberado, fue asistido y trasladado por personal de salud de San Justo.

El techo de la vivienda cayó sobre el camión

 

Ramón Grandotti, jefe de Bomberos de San Justo, explicó que el choque provocó importantes destrozos en la propiedad y que el techo de losa de la vivienda se desplomó sobre el vehículo.

Los equipos de emergencia trabajaron para retirar al conductor de la cabina, donde había quedado atrapado tras el impacto. Luego del rescate, el hombre fue derivado para recibir atención médica.

En tanto, el niño que estaba dentro de la vivienda al momento del accidente también fue trasladado, aunque se informó que se encontraba en buen estado de salud.

Investigan las causas del accidente

 

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Videla, en el departamento San Justo. Las circunstancias que provocaron que el camión se saliera de la calzada todavía no fueron determinadas.

De acuerdo con la información difundida por Aire de Santa Fe, el vehículo pasó de largo en una curva y terminó incrustado en la vivienda, que sufrió severos daños materiales.

Temas:

accidente en Santa Fe camión contra una casa ruta nacional 11 Videla San Justo
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