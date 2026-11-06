"Venimos de Entre Ríos, no conocemos el lugar": policías allanaron una vivienda equivocada en Rosario y denuncian daños

Una mujer de 75 años denunció que efectivos de la Policía Federal, provenientes de Entre Ríos, allanaron por error su vivienda en Rosario y provocaron importantes destrozos. El procedimiento ocurrió este viernes, cerca de las 14, en barrio Hipotecario, en inmediaciones de Pasotti y Garzón, publicó Rosario3.

La víctima, identificada como Nora, vive sola y se encontraba en el comedor de su casa cuando comenzó a escuchar golpes y ruidos de vidrios rotos. En un primer momento pensó que se trataba de un problema entre vecinos, pero luego advirtió que los ruidos provenían de su propia propiedad.

Imagen de archivo

Al salir a la vereda encontró el portón de la cochera abierto y a una mujer policía que, según describió, llevaba una escopeta. Cuando preguntó qué sucedía, le indicaron que debía permanecer afuera y esperar.

Sin embargo, al regresar al interior de la vivienda se encontró con otros tres efectivos. Según su relato, los policías le ordenaron que se tirara al suelo y le dijeron que le leerían el acta del procedimiento.

🟤 DENUNCIAN ALLANAMIENTOS EQUIVOCADOS DE LA POLICÍA FEDERAL EN ROSARIO 🚔 🏠 Vecinos de Garzón y Pasotti denunciaron que un operativo de la Policía Federal terminó con daños en viviendas de familias que aseguran no tener relación con la investigación. https://t.co/KD6KlTbQra — Telenoche Rosario (@telenocheRos) November 6, 2026

"¿Qué es lo que hacen ustedes en mi casa? Me dicen: 'Tírese al suelo, tírese al suelo'. Quédese tranquila que le vamos a leer el acta. No, no me puedo quedar tranquila, veo que me han roto toda la casa, han destruido todo", contó Nora en diálogo con medios rosarinos.

La explicación de los efectivos: "Venimos de Entre Ríos, no conocemos el lugar"

Según el testimonio de la mujer, los policías le explicaron que habían llegado desde Entre Ríos y que se dirigieron a esa propiedad porque la información del operativo indicaba que debían ingresar por un portón blanco.

Imagen ilustrativa

Nora sostuvo que la descripción del domicilio que figuraba en el acta correspondía a la vivienda lindera y no a la suya. La confusión se habría producido porque desde el portón de la cochera se podía acceder a otra propiedad contigua, que era el verdadero objetivo del allanamiento.

"Me dice: 'Nosotros venimos de Entre Ríos, no conocemos el lugar, y venimos porque nos indicaron un portón blanco'. ¿Pero por qué no golpearon? ¿Por qué no me llamaron?", recordó sobre la explicación que recibió.

La mujer aseguró que habría permitido el ingreso de los efectivos si le hubieran explicado previamente la situación y el motivo del procedimiento.

Rompieron cuatro puertas durante el allanamiento

De acuerdo con la denuncia, los policías rompieron cuatro puertas para ingresar desde la cochera hasta el interior de la vivienda. Entre ellas, una abertura que tenía medidas de seguridad y comunicaba la cocina con el patio.

Además, los efectivos permanecieron varias horas dentro de la propiedad. Nora contó que recién le entregaron y le leyeron el acta cuando su hijo les advirtió que estaban llegando los medios de comunicación.

"Me dijeron que ellos me iban a dejar el acta y que me vaya al juzgado", relató. La mujer también manifestó su preocupación por los gastos que deberá afrontar para reparar los daños ocasionados en su vivienda.

"Ya sabemos que esto siempre termina en que el damnificado es el que tiene que terminar pagando todo esto", expresó.

Otros allanamientos en la misma manzana

Según señalaron vecinos del barrio, durante el mismo operativo policial se realizaron otros cuatro procedimientos en viviendas de la misma manzana.

El episodio generó preocupación entre los habitantes de la zona, mientras que la familia damnificada denunció los daños ocasionados durante el ingreso de los efectivos.

La situación quedó expuesta a partir del reclamo de Nora, quien aseguró que su domicilio no era el que buscaban los policías y que debió afrontar los destrozos provocados durante el procedimiento.