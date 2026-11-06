Independiente venció a Riestra con un gol agónico y clasificó a los octavos de final

REDACCIÓN ELONCE
Independiente derrotó 2 a 1 a Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura. Felipe Tempone convirtió el gol decisivo a los 42 minutos del segundo tiempo, apenas un minuto después del empate visitante, y aseguró la clasificación del Rojo.
Independiente venció 2 a 1 a Deportivo Riestra en el estadio Libertadores de América, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, y consiguió la clasificación a los octavos de final del campeonato. Mateo Pérez Curci abrió el marcador para el conjunto de Avellaneda, Alexander Díaz igualó sobre el cierre y Felipe Tempone marcó el gol decisivo cuando el equipo estaba quedando eliminado.
El conjunto local llegó al encuentro con la obligación de ganar para asegurarse un lugar en la siguiente instancia. Con la victoria, alcanzó los 23 puntos y se ubicó momentáneamente en la sexta posición de la Zona A, aunque todavía restaban partidos que podían modificar su ubicación definitiva.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el resultado también dejó sin posibilidades de superar al Rojo a Unión de Santa Fe, que sumó 21 unidades pese a su victoria frente a Vélez. De esta manera, Independiente aseguró su continuidad en el certamen.
Independiente comenzó en ventaja ante Riestra
El equipo de Avellaneda encontró rápidamente la apertura del marcador. A los 11 minutos del primer tiempo, Mateo Pérez Curci convirtió el 1 a 0 y le dio tranquilidad a Independiente, que necesitaba los tres puntos para avanzar de ronda.
Después del gol, el desarrollo del encuentro fue discreto. Ninguno de los dos equipos generó demasiadas situaciones de peligro y el resultado se mantuvo sin modificaciones durante gran parte del partido.
Sin embargo, cuando parecía que Independiente tenía controlado el resultado, Deportivo Riestra consiguió la igualdad. A los 41 minutos del segundo tiempo, Alexander Díaz marcó el 1 a 1 y provocó un cambio inesperado en la definición de la Zona A.
El gol agónico de Felipe Tempone que aseguró la clasificación
El empate dejó momentáneamente a Independiente fuera de los puestos de clasificación. Con 21 puntos, el conjunto de Avellaneda quedaba igualado con Unión, pero el equipo santafesino avanzaba por tener una mejor diferencia de gol.
La igualdad generó preocupación entre los hinchas presentes en el Libertadores de América, ya que el Rojo también había quedado sin posibilidades de acceder a una competencia internacional a través de la tabla anual.
No obstante, la reacción llegó apenas un minuto después. A los 42 minutos del complemento, el arquero Santiago Mele envió una pelota larga que Juan Fedorco peinó para habilitar a Felipe Tempone. El delantero quedó mano a mano con el arquero rival y definió para establecer el 2 a 1 definitivo. El tanto tuvo un significado especial para Tempone, ya que fue su primer gol como futbolista profesional. Además, resultó determinante para que Independiente consiguiera la clasificación a los octavos de final.
Cómo quedó Independiente en la Zona A
Con la victoria, Independiente alcanzó las 23 unidades y quedó ubicado provisoriamente en el sexto puesto de la Zona A del Torneo Clausura.
Sin embargo, todavía debía esperar los resultados de otros encuentros para conocer su posición final. Newell's, con 22 puntos, tenía pendiente su cmpromiso frente a Instituto, mientras que Gimnasia de Mendoza, con 21 unidades, debía enfrentar a Independiente Rivadavia.
Ambos equipos conservaban posibilidades de superar al Rojo en la tabla y desplazarlo hasta el octavo lugar. De todas maneras, esos resultados no modificarían su clasificación a la siguiente instancia.