El auto más rápido del mundo: uno batió el récord de 503 km/h y otro chocó a más de 400 km/h con el piloto ileso

Un Yangwang U9 Xtreme, considerado el auto más rápido del mundo, protagonizó un impactante accidente durante una prueba de alta velocidad realizada en un circuito cerrado de China. El vehículo eléctrico, valuado en aproximadamente tres millones de dólares, circulaba a más de 400 kilómetros por hora cuando perdió el control y chocó contra las barreras de protección. Pese a la violencia del impacto y los graves daños materiales, el piloto resultó ileso.

El siniestro ocurrió mientras un equipo técnico realizaba ensayos dinámicos para preparar un nuevo intento de récord de velocidad. Durante una de las pruebas, el superdeportivo perdió su trayectoria y terminó contra los muros de seguridad del circuito.

¡El Auto Eléctrico Más Rápido del Mundo Chocó a 450 km/h! ¿BYD Se Rinde con los 500?

La colisión fue tan violenta que el eje trasero se desprendió por completo de la carrocería. Sin embargo, el habitáculo conservó su integridad estructural y permitió que el conductor abandonara el vehículo por sus propios medios.

Cómo sobrevivió el piloto al choque a más de 400 km/h

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la resistencia de la estructura del automóvil. El Yangwang U9 Xtreme fue desarrollado por la automotriz china BYD con materiales de alta tecnología destinados a soportar condiciones extremas.

La célula central del habitáculo fue fabricada con fibra de carbono de grado aeroespacial T700, con filamento 12K. Este material proporciona una elevada rigidez estructural y contribuye a proteger a los ocupantes frente a impactos de gran magnitud.

Además, el techo fue diseñado para soportar cargas de compresión lateral superiores a las 11 toneladas. Esa resistencia equivale a más de cuatro veces el peso total del vehículo, que alcanza los 2.480 kilogramos.

El automóvil también cuenta con una batería de 80 kilovatios hora integrada directamente al chasis. Esta disposición permite que el sistema de almacenamiento de energía funcione como un elemento adicional de refuerzo estructural.

Un vehículo eléctrico con más de 3.000 caballos de fuerza

El Yangwang U9 Xtreme fue desarrollado con una arquitectura eléctrica de cuatro motores independientes, capaces de alcanzar las 30.000 revoluciones por minuto.

Cada unidad de propulsión entrega aproximadamente 755 caballos de fuerza, lo que permite alcanzar una potencia combinada de 3.019 CV, equivalentes a 2.220 kilovatios.

El sistema funciona sobre una plataforma eléctrica de 1.200 voltios e incorpora una batería Blade de litio-ferrofosfato, desarrollada para soportar elevados niveles de descarga.

También cuenta con la suspensión activa inteligente DiSus-X, diseñada para optimizar la estabilidad y el comportamiento dinámico del vehículo en situaciones de aceleración extrema.

Para soportar las velocidades alcanzadas, la empresa Giti Tire desarrolló neumáticos semislick específicos, con un sistema de acoplamiento a las llantas destinado a mejorar la seguridad durante las pruebas.

También consiguió una marca histórica en Nürburgring

Antes de superar los 500 km/h, el Yangwang U9 Xtreme había demostrado su rendimiento en uno de los circuitos más exigentes del automovilismo internacional.

En Nürburgring Nordschleife, Alemania, el piloto Moritz Kranz completó una vuelta en 6 minutos, 59 segundos y 157 milésimas, registro presentado como una marca de referencia para automóviles eléctricos de producción.

503 km/h World Record - BYD Yangwang U9 Xtreme

Después de aquella prueba, Kranz destacó el desarrollo técnico del vehículo.

"Este circuito es el más exigente del mundo, y nuestro logro refleja el extraordinario trabajo de desarrollo de BYD y Yangwang", declaró el piloto alemán.

El resultado permitió demostrar que el hiperdeportivo no solamente había sido diseñado para alcanzar velocidades extremas en línea recta, sino también para ofrecer un elevado rendimiento en circuitos con curvas y desniveles.

Cuánto cuesta el auto más rápido del mundo

El Yangwang U9 Xtreme es uno de los vehículos de producción más exclusivos de la industria automotriz.

BYD confirmó que su fabricación estará limitada a 30 unidades para todo el mundo, una cantidad que refuerza su carácter de hiperdeportivo de colección.

Cada ejemplar tiene un valor superior a los 20 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 2,76 millones de dólares, aunque su cotización puede variar según las condiciones comerciales.

Durante el Salón del Automóvil de Beijing, el presidente de BYD, Wang Chuanfu, participó de la entrega de las primeras unidades comercializadas.

Desde la compañía destacaron que el modelo alcanzó el precio de venta más elevado registrado por un automóvil de la marca.

Investigan las causas del violento accidente

Después del choque ocurrido durante las pruebas en China, los especialistas comenzaron a investigar las circunstancias que provocaron la pérdida de adherencia del vehículo.

Entre los aspectos bajo análisis se encuentran las condiciones de la pista y el comportamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos durante la circulación a velocidades extremas.

Aunque el impacto provocó daños de gran magnitud y el desprendimiento del tren trasero, el conductor pudo salir de la cabina sin lesiones.