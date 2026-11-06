Qué le regaló el presidente uruguayo al papa León XIV durante su visita al país vecino

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este viernes al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el marco de su histórica visita al país. Durante el encuentro, el mandatario le entregó dos regalos especialmente seleccionados para representar la cultura, las tradiciones y los oficios artesanales uruguayos.

Los obsequios fueron una manta confeccionada con lana merino y un apero criollo, dos piezas que reflejan actividades tradicionales de Uruguay: la producción lanera y la vida rural.

La entrega se realizó durante las actividades oficiales que marcaron el inicio de la visita del pontífice, quien llegó a Uruguay como parte de su gira por América Latina, que también incluye Argentina y Perú.

Una manta de lana merino confeccionada a mano

Uno de los regalos que recibió León XIV fue una manta elaborada especialmente para la ocasión con lana pura de merino. La pieza fue confeccionada por artesanos de la comunidad Hecho Acá, que trabajan para preservar y transmitir las tradiciones textiles nacionales.

El obsequio representa la importancia de la producción lanera uruguaya y el conocimiento artesanal que se transmite entre generaciones. Además, destaca las características de esta materia prima, reconocida por su suavidad y capacidad de abrigo.

Se trata de una pieza única que busca poner en valor el trabajo de los productores y artesanos del país.

El apero criollo que recibió el papa León XIV

El segundo presente fue un apero criollo, un conjunto de elementos utilizados para montar a caballo y que representa la tradición rural uruguaya y su histórica relación con la actividad ecuestre.

El obsequio fue elaborado por artesanos nacionales mediante técnicas tradicionales de talabartería e incluyó distintos elementos: bozal y freno de cuero vacuno.

Jergón de lana cruda; mandil y carona de cuero; recado sirigote confeccionado en cuero y madera; cojinillo de lana cruda y cincha de cuero.

La elección de este regalo buscó destacar los oficios vinculados con el campo y el trabajo artesanal que forma parte del patrimonio cultural de Uruguay.

También hubo regalos para la comitiva papal

Además de los presentes entregados directamente a León XIV, integrantes de su comitiva recibieron obsequios artesanales.

Los productos fueron confeccionados por Claudia Romero, una emprendedora de Ciudad de la Costa vinculada al programa PROVAS (Procesos con Valor Social), una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social que promueve el trabajo de emprendimientos y cooperativas.