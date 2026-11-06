Mariana “Bichi” Suárez se presentará en Paraná junto al movimiento De Costa a Costa

El dúo De Costa a Costa espera la llegada de "Bichi" Suárez

La cantante Mariana “Bichi” Suárez llegará a Paraná este sábado 7 de noviembre para presentar su disco “Horizonte”, una producción que recupera las canciones de sus padres, Delia María y Carlos Enrique, quienes conformaron un reconocido dúo dedicado a la música del Litoral.

El espectáculo se realizará desde las 21 en la Casa de la Cultura y contará con la participación de artistas del movimiento De Costa a Costa, que acompañarán a la cantante en una noche dedicada al cancionero entrerriano.

En diálogo con Elonce, Sole Castañares explicó que Suárez vive desde hace varios años en Buenos Aires y que el nuevo material representa un homenaje a la trayectoria musical de sus padres.

"Es una forma de homenajear a sus padres, que fueron un dúo muy reconocido en Entre Ríos, Delia María y Carlos Enrique. Ellos tenían un dúo en el que iban cantando y trayendo el repertorio litoraleño, así que ella toma esas canciones de sus padres", señaló.

Además, indicó que la artista ya presentó el disco en otras localidades entrerrianas y que ahora llegará el turno de compartirlo con el público de Paraná.

El movimiento De Costa a Costa impulsó el reencuentro con las canciones familiares

La presentación tiene un vínculo especial con el movimiento De Costa a Costa, ya que sus integrantes tuvieron un papel importante en el regreso de Mariana Suárez a las composiciones de sus padres.

Maru Figueroa recordó que, durante uno de los encuentros organizados por el movimiento, incorporaron una canción cuya letra pertenecía a Delia María. A partir de esa experiencia, comenzaron a interpretar parte de ese repertorio.

"Tomamos una de esas canciones y, a partir de ese encuentro, la incorporamos también a nuestro repertorio. La hemos cantado también con la orquesta de Costa a Costa", contó.

En una presentación realizada en Gualeguaychú, invitaron a Bichi a compartir esa canción y le propusieron acercar más material de la obra de sus padres.

"A partir de la demanda del movimiento De Costa a Costa es que ella se reencontró con las canciones que componían su papá y su mamá en conjunto. Realmente es algo bellísimo poder decir: 'Mi mamá y mi papá hacían canciones juntos'", expresó Figueroa.

Ese acercamiento impulsó a la cantante a reunir las composiciones en un álbum. El disco cuenta con 10 canciones de la dupla compositiva y la participación de distintos invitados.

Entre ellos se encuentran músicos vinculados con el movimiento De Costa a Costa, como Guille Lugrín y Hugo Espíndola. También participó el acordeonista Martín Lubezni, quien estará presente en el espectáculo de Paraná.

Música entrerriana y un cierre compartido

La propuesta tendrá distintos momentos. En primer lugar, los integrantes del movimiento De Costa a Costa recibirán a la cantante con una presentación propia. Luego será el turno de Bichi Suárez y las canciones de “Horizonte”, para finalmente compartir un cierre musical entre todos los artistas.

"Vamos a hacer una primera presentación los compañeros y compañeras del movimiento, abrazando, anfitrionando y dándole la bienvenida a Bichi. Luego vamos a poder escucharla con esta presentación, con la obra de sus padres y después vamos a sumarnos para poder hacer un cierre todos juntos y compartir y honrar esta música y hacer litoral juntos", explicó Figueroa.

El repertorio del movimiento recorrerá distintas expresiones de la música entrerriana, con obras de autores de la provincia y composiciones que forman parte de la

identidad cultural del Litoral.

"El repertorio que trae el movimiento De Costa a Costa suele viajar por el mapa musical entrerriano, trayendo algunas obras que son clásicas de este repertorio. Tal vez una de las que nos gusta mucho compartir con la gente, sobre todo en Paraná, es 'La madrugada del pescador', de Miguel y Polo Martínez", adelantó.

La presentación incluirá instrumentos como piano, flauta, guitarras y voces, además del acordeón de Martín Lubezni. Figueroa invitó al público a acercarse, incluso a quienes no conocen todas las canciones que formarán parte de la noche.

Entradas y reservas para el espectáculo en Paraná

La presentación de Mariana “Bichi” Suárez será este sábado 7 de noviembre, desde las 21, en la Casa de la Cultura de Paraná.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, mientras que en puerta costarán $15.000.

Para realizar reservas y adquirir entradas anticipadas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 11 5479-4669.