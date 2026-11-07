El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido en Concepción del Uruguay

El músico fue trasladado a la Comisaría Primera este sábado tras un presunto altercado con un policía que custodiaba el establecimiento. La causa fue caratulada de manera preliminar como resistencia a la autoridad y lesiones.
Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado 7 de noviembre en Concepción del Uruguay. El músico fue trasladado a la Comisaría Primera tras un incidente con un efectivo policial en el casino de la ciudad.
Según la versión preliminar, el artista habría llegado al establecimiento cuando estaba cerrado. En esas circunstancias, habría intentado ingresar al edificio.
Un policía que cumplía tareas de seguridad le habría impedido el paso. El altercado se habría producido después de que el efectivo le indicara que el acceso al público no estaba habilitado.
Qué se sabe del incidente
Durante el cruce, Emanuel Noir habría golpeado al funcionario policial. La versión inicial indica que el efectivo habría sufrido lesiones en el rostro.
Una de las versiones sobre el episodio señala que el golpe habría alcanzado al policía con los anillos que llevaba puestos el cantante. Esa circunstancia forma parte de la reconstrucción preliminar del hecho, según informó La Pirámide.
El procedimiento se produjo después del incidente en el establecimiento. Tras el traslado, el líder de Ke Personajes quedó alojado en la dependencia policial.
La situación judicial del cantante
La causa que involucra a Emanuel Noir fue caratulada en principio como resistencia a la autoridad y lesiones. Ambas figuras corresponden a la calificación inicial del episodio.
Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre el procedimiento. La secuencia en el ingreso al casino y las circunstancias en las que habría resultado herido el efectivo se conocen a partir de versiones preliminares.
La continuidad de la detención dependerá de las medidas que adopte la Justicia. Por el momento, no se informó qué resolución se tomará sobre la situación del músico.