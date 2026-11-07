La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú entregará una carta al papa León XIV por la contaminación del río Uruguay

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú preparó una carta dirigida al papa León XIV, en el marco de su visita a Argentina y Uruguay, para solicitar su intervención en defensa del río Uruguay y la protección del ambiente. El documento reunió los principales antecedentes de más de dos décadas de reclamos contra la contaminación y será entregado personalmente al Pontífice durante una actividad prevista para el lunes 9 de noviembre.

La organización convocó a los vecinos que deseen acompañar el mensaje a acercarse este sábado 7 de noviembre a Urquiza 485, en Gualeguaychú, donde se recibirán adhesiones en dos turnos: de 8 a 13 y de 16 a 20, informó R2820.

El encargado de entregar la carta será el asambleísta Nahuel Gieco, quien participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). Gieco fue invitado por el Vaticano en su carácter de secretario general de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo.

Más de 20 años de lucha por el río Uruguay

En el documento, la Asamblea repasó los principales acontecimientos de su trayectoria, entre ellos el histórico Abrazo al río Uruguay de 2007, una movilización que reunió a más de 130.000 personas en rechazo a la instalación de plantas de celulosa sobre la costa uruguaya.

También recordó la presentación del conflicto por las pasteras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, uno de los episodios más relevantes de la controversia ambiental entre Argentina y Uruguay.

La organización manifestó su preocupación por el funcionamiento de la planta de UPM, anteriormente conocida como Botnia, ubicada en Fray Bentos. En particular, cuestionó el incremento de su capacidad productiva respecto de los parámetros que habían sido considerados durante el proceso judicial internacional.

Los pedidos que harán al papa León XIV

La carta incluyó un pedido de intervención del Pontífice para fortalecer la protección ambiental del río Uruguay y evitar la instalación de nuevas industrias que puedan generar contaminación.

Entre sus principales planteos, la Asamblea solicitó que se garantice el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que se recuperen políticas públicas destinadas a preservar los recursos naturales en Argentina.

Asimismo, el documento recordó algunos avances que la organización atribuyó a su lucha, como la incorporación de la problemática ambiental a la agenda pública, la creación de la Secretaría de Ambiente de la Nación y la relocalización del proyecto industrial de la empresa Ence.

La presentación también hizo referencia a las enseñanzas de la Iglesia católica sobre el cuidado de la naturaleza, particularmente a la encíclica Laudato si', y al concepto de la Casa Común, que promueve la responsabilidad colectiva en la preservación del planeta.

Un mensaje de esperanza para las futuras generaciones

La Asamblea buscó transmitir al papa León XIV que su reclamo ambiental continúa vigente después de más de dos décadas de movilizaciones, acciones judiciales y actividades de concientización.

La posibilidad de entregar personalmente el documento surgió a partir de la invitación que recibió Nahuel Gieco para participar del encuentro organizado en la Universidad Católica Argentina.

El texto concluyó con un mensaje que sintetizó el espíritu de la presentación: “No escribimos desde el resentimiento, sino desde la memoria, la responsabilidad y la esperanza. Al igual que usted, queremos ser buenos ancestros para las generaciones venideras”.