Comía guiso de una olla mientras manejaba por la Ruta 22 y recibió una multa en Río Negro

Un conductor fue multado en Río Negro después de que una cámara lo captara comiendo guiso directamente de una olla mientras manejaba. El episodio ocurrió en la Ruta Nacional 22, a la altura de Villa Regina.

La imagen fue tomada por un equipo de control vial instalado sobre esa traza. El registro muestra al hombre comiendo mientras el vehículo circulaba.

Las autoridades de Tránsito aplicaron la sanción a partir de lo que quedó registrado en la imagen. La conducta que motivó la multa fue la distracción al volante.

La primera multa tras la puesta en marcha de la cámara

El equipo de fiscalización comenzó a funcionar el viernes 30 de octubre. El caso se conoció el 6 de noviembre, una semana después de la puesta en marcha del dispositivo.

Según la información difundida, fue la primera multa aplicada en ese sector de Villa Regina desde que empezó a operar la cámara. Ese antecedente corresponde al tramo bajo control, no al conjunto de la Ruta 22 en Río Negro.

Aunque el equipo forma parte del sistema de radarización, en este caso la infracción se identificó por lo que mostraba la imagen. El motivo informado fue que el hombre comía guiso mientras conducía.

Por qué comer al volante puede dificultar una maniobra

Las autoridades de Tránsito señalaron que realizar otra actividad mientras se maneja puede reducir la capacidad de reacción. La distracción deja menos tiempo para responder ante un cambio en la circulación.

Manipular un recipiente también puede dificultar el control del volante. Si otro vehículo frena de golpe o aparece un obstáculo, el conductor debe poder maniobrar de inmediato.

En el caso de Río Negro, la cámara permitió identificar la conducta durante la marcha. Las autoridades advirtieron que ese tipo de distracciones aumenta el riesgo de un siniestro vial.