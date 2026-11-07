Fondo de Desempleo de ANSES: cuándo se cobra en noviembre y cuáles son los montos

ANSES confirmó que el calendario de noviembre de 2026 del Fondo de Desempleo comenzará el miércoles 25 y se extenderá hasta el martes 1° de diciembre. Los depósitos se distribuirán en cinco jornadas, con dos terminaciones de DNI por fecha.

El importe se calcula según los antecedentes salariales de cada titular. Para la cuota de octubre, que se paga a mes vencido, el mínimo será de $195.600 y el máximo, de $391.200.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin justa causa y la finalización de un contrato laboral, siempre que se cumplan los requisitos del régimen.

Calendario de cobro según la terminación del DNI

Los titulares con DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 25 de noviembre. El jueves 26 será el turno de quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3.

El viernes 27 se acreditarán los pagos para las terminaciones 4 y 5. El cronograma continuará el lunes 30 con los documentos que finalizan en 6 y 7.

Quienes tengan DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el martes 1° de diciembre. Aunque el depósito se hará el mes siguiente, esa fecha corresponde al último grupo del cronograma de noviembre.

Cómo se calcula el monto de la prestación

Para determinar el importe inicial del Fondo de Desempleo, se toma como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses previos a la finalización de la relación laboral. El resultado queda sujeto a los límites del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La Resolución 4/2026 establece que la prestación no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100%. En octubre, ese indicador fue de $391.200, de modo que el piso para la cuota de ese período quedó en $195.600.

La cantidad de cuotas depende de los aportes registrados y de la trayectoria laboral del titular. Las personas de 45 años o más pueden recibir seis pagos adicionales, de acuerdo con las condiciones del régimen.

Qué valores corresponden al período de noviembre

La prestación se abona a mes vencido. Por eso, para calcular la cuota de octubre se utiliza el salario mínimo vigente en ese período, aunque la acreditación se realice después.

Desde noviembre, el salario mínimo pasó a $398.800. Para la cuota de ese mes, que se abonará en diciembre, el piso será de $199.400 y el tope, de $398.800.

Los titulares pueden verificar la fecha de cobro del Fondo de Desempleo en "Mi ANSES". Para ingresar, deben usar su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.