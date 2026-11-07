Chocó una camioneta estacionada en Concordia y dio 2,55 en el test de alcoholemia

Un conductor chocó contra una camioneta estacionada en Concordia y el control de alcoholemia registró 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre. El impacto ocurrió durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre, cerca del cruce de avenida Eva Perón y Salto Uruguayo.

El hombre manejaba una Chevrolet Blazer y circulaba de norte a sur por Salto Uruguayo. Según la reconstrucción inicial, el choque se produjo cuando realizó una maniobra de giro.

La camioneta contra la que impactó era una Fiat Toro que estaba estacionada. El siniestro solo provocó daños materiales.

El control se hizo después del choque

Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al lugar del impacto. En el operativo también intervino personal de Tránsito Municipal de Concordia.

Los agentes municipales le hicieron el test al conductor de la Blazer. La medición dio positivo.

El resultado del control motivó la intervención administrativa de Tránsito. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía se investigan.

Qué pasó con la camioneta tras el control

Los agentes labraron un acta de infracción por el resultado de la prueba. También dispusieron la retención preventiva de la Blazer.

Una grúa municipal retiró la camioneta de las inmediaciones del cruce. El traslado se hizo después del control al conductor.

La Blazer fue llevada a dependencias de la Dirección de Tránsito de Concordia. Allí quedó retenida de manera preventiva.