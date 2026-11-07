Emanuel Noir seguirá detenido hasta el martes en Concepción del Uruguay: los motivos

Emanuel Noir continuará detenido en Concepción del Uruguay hasta el próximo martes, luego de protagonizar un incidente con un efectivo policial en el casino de la ciudad durante la mañana de este sábado. El cantante de Ke Personajes permanecerá alojado en la Comisaría Primera mientras avanza la investigación judicial por presunta resistencia a la autoridad y lesiones.

Según informó el medio local La Pirámide, la decisión fue comunicada por el fiscal Pablo Gile, quien dispuso que el músico continuara en sede policial durante el fin de semana largo, teniendo en cuenta el feriado del lunes.

De esta manera, se espera que el martes se conozcan novedades sobre la situación procesal del artista y los próximos pasos de la causa. Durante la jornada, además, se observó la presencia de su hermano frente a la dependencia policial, donde aguardaba información sobre su situación.

Cómo fue el incidente que terminó con Emanuel Noir detenido

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado, cuando Emanuel Noir habría intentado ingresar al casino de Concepción del Uruguay mientras el establecimiento permanecía cerrado.

De acuerdo con la información preliminar difundida por La Pirámide, un efectivo policial que cumplía funciones de seguridad le impidió el acceso, lo que habría desencadenado una discusión entre ambos.

En esas circunstancias, el cantante habría agredido al uniformado, quien sufrió lesiones en el rostro. Una de las versiones indicó que el golpe habría sido provocado con los anillos que llevaba puestos el músico, aunque esa circunstancia no fue confirmada oficialmente.

La situación judicial del cantante de Ke Personajes

Tras el altercado, Noir fue trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación se inició por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se desarrollaron los hechos.