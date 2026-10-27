Ema Noir sorprendió a trabajadores de una gomería en Victoria

El cantante de Ke Personajes sufrió un desperfecto en su vehículo y acudió a una gomería de Victoria. Los trabajadores destacaron su sencillez y amabilidad.
El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, sorprendió a los trabajadores de una gomería de la ciudad de Victoria, luego de sufrir un inconveniente con uno de los neumáticos de su vehículo mientras circulaba por la zona de la variante, en el acceso a la localidad entrerriana. El episodio ocurrió durante el fin de semana y motivó una parada imprevista del artista.
Ante el desperfecto, el músico debió interrumpir momentáneamente su viaje y buscar asistencia para solucionar el problema. Fue entonces cuando llegó a una gomería ubicada en calle Sarmiento al 1300, donde recibió atención para realizar el recambio de la cubierta.
La presencia del reconocido cantante de cumbia generó repercusión entre los trabajadores del comercio, quienes tuvieron la oportunidad de compartir algunos momentos con él mientras aguardaban la llegada del repuesto necesario.
Los trabajadores destacaron la sencillez de Emanuel Noir
Según manifestaron los responsables del establecimiento, Emanuel Noir mantuvo una actitud amable y cordial durante toda su permanencia en el lugar, mientras el personal trabajaba para solucionar el inconveniente mecánico.
El artista esperó hasta que llegó el neumático de reemplazo y se completaron las tareas correspondientes, lo que permitió que posteriormente pudiera continuar con su recorrido.
Tanto el propietario como los empleados de la gomería expresaron públicamente su agradecimiento por el trato recibido y destacaron la sencillez del músico durante su visita.