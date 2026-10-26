Preocupación por la salud de Carmen Barbieri aseguró que lleva “una semana en cama”

Carmen Barbieri contó que permanece en reposo en su casa desde hace una semana por un cuadro de salud que incluyó problemas respiratorios y fiebre de hasta 40 grados. En un audio difundido este domingo en Infama, por América, explicó que los médicos evaluaron internarla, pero decidieron que continuara el tratamiento en su domicilio.

“Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató la conductora en el mensaje que le envió a la periodista Karina Iavícoli.

Según su testimonio, atravesó broncoespasmo, gripe y una infección que describió como meningitis. Esos diagnósticos fueron mencionados por la propia artista en el audio difundido por el programa.

Qué dijo sobre su evolución

A pesar de los síntomas que tuvo durante la semana, Carmen Barbieri señaló que el domingo comenzó a experimentar una mejoría. “Hoy, domingo, después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo”, expresó.

En el mismo mensaje agregó que habían cesado otros malestares, como la transpiración y los mareos. Su actualización se centró en los cambios que notó después de varios días en cama.

La conductora aclaró que todavía no se había recuperado por completo. “Me duele un poco la cabeza, nada más ahora”, indicó, y contó que su médico tenía previsto visitarla nuevamente para evaluar su evolución.

Por qué continuó el tratamiento en su casa

Al explicar la decisión de no hospitalizarla, Carmen Barbieri sostuvo: “Tenían miedo de que me agarrara otro virus. Y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada”. De esa manera, vinculó la indicación médica con la intención de evitar otra infección.

La artista también hizo referencia a sus dificultades respiratorias. “Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, señaló al describir los problemas que atraviesa.

Por el momento, continúa en su domicilio bajo seguimiento médico y permanece alejada de la conducción de su programa. Su regreso dependerá de cómo avance la recuperación.