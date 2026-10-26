Mundial de Canotaje: Argentina sumó ocho medallas y fue quinta por cantidad de podios

Argentina cerró el Mundial de Canotaje de Gualeguaychú con ocho medallas, distribuidas en cuatro platas y cuatro bronces, y ocupó el quinto lugar por cantidad total de podios en el medallero de paracanotaje y élite. La competencia terminó este domingo, después de una semana de actividad en el río y la Costanera de la ciudad entrerriana.

Por cantidad de preseas, la delegación argentina quedó detrás de Hungría, que consiguió 19; Dinamarca, con 13; España, con 11; y Portugal, con nueve. Sudáfrica terminó con siete, una menos que el equipo anfitrión.

Ese quinto puesto corresponde al total de medallas obtenidas, un criterio diferente del ordenamiento que prioriza los oros. Argentina no consiguió títulos en el medallero de paracanotaje y élite, mientras que España encabezó la cantidad de victorias, con cinco.

Cómo terminaron las principales delegaciones

Hungría reunió cuatro oros, siete platas y ocho bronces, la mayor cosecha total del Mundial de Canotaje. Dinamarca también obtuvo cuatro títulos, a los que sumó seis segundos puestos y tres terceros.

España terminó con cinco oros, cuatro platas y dos bronces. Portugal completó su participación con cuatro oros, dos platas y tres bronces, mientras que Sudáfrica consiguió tres oros, dos platas y dos bronces.

Entre las delegaciones sudamericanas también sumaron medallas Brasil, con un oro, dos platas y un bronce, y Chile, con un oro. El balance argentino de ocho podios corresponde al cuadro informado de paracanotaje y élite, sin sumar los resultados de Masters.

Ratto y Cáceres consiguieron la última plata argentina

Una de las medallas argentinas llegó en la jornada final. El entrerriano Agustín Ratto y el bonaerense Juan Cáceres fueron segundos en K2 Hombres Senior, con un tiempo de 1:58:10.73.

La dupla terminó a 1,75 segundos de los daneses Valdemar Jorgensen y Jonathan Hansen, ganadores con 1:58:08.98. El podio lo completaron los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdélyi, que registraron 1:58:21.10.

Ratto, de Concepción del Uruguay, también había finalizado cuarto el sábado en K1 Hombres Senior. Con la plata del domingo, cerró su participación en el Mundial de Canotaje con un subcampeonato en dobles.

Los demás resultados entrerrianos del cierre

María “Magui” Garro, de Concepción del Uruguay, y Micaela Maslein, de Paraná, terminaron sextas en K2 Mujeres Senior, con 1:56:46.44. Garro había obtenido el jueves el bronce en K1 Mujeres Senior de carrera corta.

Leonel Bauduco, también de Concepción del Uruguay, finalizó quinto en K2 Hombres Junior. En C2 Hombres Senior, el gualeguaychuense Roberto “Tito” Palacios y el colonense Claudio Paiva ocuparon el noveno lugar, con un registro de 1:49:43.83.

El campeonato reunió a más de 700 palistas de cuarenta países, según la información difundida sobre el encuentro. Tras las últimas pruebas del domingo se realizó la entrega de medallas y copas que marcó el cierre de la competencia en Gualeguaychú.