Joven denunció que quisieron secuestrarla al tomar un auto de aplicación: “Tuve que tirarme”

Una joven de Rosario denunció que un conductor de un auto solicitado por una aplicación intentó secuestrarla y que tuvo que arrojarse del vehículo para escapar.

Según contó en un video que publicó en TikTok, comenzó a sentirse en peligro durante el viaje, sufrió adormecimiento en la cara y visión borrosa y decidió tirarse del auto cuando el chofer no quiso detener la marcha. Fiscalía investiga el caso.

El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre, cerca de las 22.30, cuando la mujer viajaba desde la casa de su madre hacia la de su padre. En su relato, explicó que había pedido un vehículo mediante una aplicación y que, a pocas cuadras de haber subido, el conductor empezó a hacerle preguntas personales que la pusieron incómoda.

De acuerdo con el testimonio de la chica, el primer comentario que le llamó la atención fue cuando el chofer le ofreció subir el vidrio porque tenía el pelo mojado. Según su relato, la sucesión de preguntas la hizo sentirse cada vez más incómoda. En un momento se puso un buzo, bajó el vidrio y se rascó la cabeza. Fue entonces cuando, aseguró, empezó a sentir que se le adormecía la cara.

Rosario: una joven denunció que intentaron secuestrarla cuando viajaba en un auto de aplicación Una joven denunció que intentaron secuestrarla mientras viajaba en un auto de aplicación en Rosario. Según relató en un video publicado en redes sociales, el episodio ocurrió el jueves alrededor de las 22. La joven contó que, después de recorrer unas tres cuadras, el conductor le preguntó si quería que le subiera el vidrio porque tenía el pelo mojado. La situación le generó desconfianza y decidió estar alerta. Finalmente, aseguró que tuvo que arrojarse del vehículo y correr para escapar. En ese momento, una familia que circulaba en una camioneta la habría auxiliado. A través de su publicación, pidió difundir lo ocurrido para advertir a otras mujeres y expresó su preocupación por la falta de visibilidad de este tipo de situaciones. La mujer realizó la denuncia correspondiente en la comisaría. — ÉPICA (@epicaOK) October 24, 2026

La joven vinculó esa sensación con un video que había visto meses atrás en TikTok, en el que otra mujer relataba una experiencia similar y sospechaba que había sido expuesta a una sustancia. A partir de ese recuerdo, dijo que empezó a temer que le estuviera pasando algo parecido. “Se me empezó a nublar la vista. Cuando empezás a ver todo negro alrededor y ves solamente en el medio, pero borroso, como cuando te estás por desmayar”, describió.

Según contó, cuando estaban cerca del Monumento Nacional a la Bandera le pidió al conductor que frenara porque se sentía mal. Como no se detuvo, le advirtió que se iba a tirar del auto. “Ahí el chabón fue reduciendo la velocidad y yo en ese momento agarré la mochila y me tiré del auto”, relató. Después corrió en sentido contrario al tránsito e hizo señas para pedir ayuda.

Además, contó que una camioneta que circulaba detrás del vehículo se detuvo para ayudarla. En ella viajaban una pareja y dos niñas, que la hicieron subir y le preguntaron qué había ocurrido. La mujer les pidió que la llevaran nuevamente a la casa de su madre y comenzó a comunicarse con sus padres para contarles lo sucedido y enviarles su ubicación.

La pasajera agradeció públicamente la ayuda recibida y describió a la familia como personas que aparecieron en el momento en que más las necesitaba. También contó que, mientras regresaba a la casa de su madre, volvió a tocarse la frente y sintió nuevamente un fuerte adormecimiento en la cara y en el resto del cuerpo, acompañado de visión borrosa. A partir de esa experiencia, sospechó que podía haber entrado en contacto con alguna sustancia al tocar el picaporte del vehículo.

Qué dijo Fiscalía sobre la denuncia

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la denuncia ingresó el viernes por la tarde y que la investigación fue asignada a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Manuela Dalcol.

“Se está haciendo un relevamiento de los datos aportados en la denuncia”, aseguraron. Además, aclararon que la presentación no precisa el lugar donde la joven se habría arrojado del vehículo.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y busca relevar la información aportada para establecer las circunstancias del episodio. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la identificación del conductor ni sobre las medidas adoptadas.

La joven, por su parte, relató en un video publicado en redes sociales que escapó del auto y recibió ayuda de una familia que circulaba en una camioneta. También manifestó que sospecha que pudo haber entrado en contacto con una sustancia, aunque no hay información oficial que confirme una intoxicación, menciona La Capital.

Qué hacer para viajar más seguro

Antes de subir, conviene revisar que la patente, el modelo del auto y la foto del conductor coincidan con los que muestra la aplicación. Durante el viaje, es útil compartir el recorrido en tiempo real con alguien de confianza, ir en el asiento de atrás y prestar atención a cualquier desvío del camino. Ante una situación de riesgo, hay que llamar al 911, y después del viaje se puede reportar al conductor en la propia aplicación, además de hacer la denuncia policial.