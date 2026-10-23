Joven denunció que un hombre la manoseó en pleno centro de Paraná: lo detuvieron

Una joven de 28 años denunció en sede policial que fue víctima de acoso callejero y de una agresión física mientras caminaba por el centro de la ciudad de Paraná. Concretamente, un sujeto la manoseó cuando pasó a su lado. Fue identificado y detenido horas más tarde.

El procedimiento policial quedó asentado en la Comisaría Segunda. Según consta en la exposición, el incidente tuvo lugar este jueves, cerca de las 11:20, cuando la joven transitaba de manera peatonal por calle 25 de Mayo hacia calle Monte Caseros.

Antes de llegar al local de comida rápida, "cruza un hombre por al lado, con un saco largo color marrón, pantalón oscuro y cabello oscuro, que venía del lado contrario y le toca un pecho".

Tras ello, el individuo huyó rápidamente en dirección a la peatonal. Se trataría de un hombre en situación de calle, conocido en la zona por pernoctar habitualmente en las inmediaciones del paseo peatonal.

En su denuncia, la joven manifestó su intención de visibilizar la situación para evitar que hechos similares les ocurran a otras mujeres que transitan por el centro de la ciudad.

Posteriormente y con los datos del hombre, la policía logró localizarlo en la zona de la Terminal de Ómnibus y fue detenido. Junto a él también fue aprehendida otra persona que se interpuso durante el accionar policial, indica diario Uno.

Vale recordar que el acoso sexual callejero, es cualquier tipo de violencia contra las mujeres en el espacio público, consiste en las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones.

En Argentina, este tipo de violencia de género en espacios públicos está contemplado bajo la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485).

Las acciones que se consideran acoso sexual callejero son comentarios sexuales; fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento; contacto físico indebido y sin tu consentimiento; persecución o arrinconamiento; exhibir partes íntimas del cuerpo y realizar gestos obscenos.