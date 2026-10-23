Amenazó a su expareja y la Policía le disparó

Un hombre fue detenido en María Grande después de amenazar con un cuchillo a su expareja y a tres menores que se encontraban en una vivienda. El agresor también intentó atacar a los efectivos policiales que acudieron al lugar y recibió un disparo con munición antitumulto en una pierna. Actualmente permanece internado bajo custodia policial en el hospital San Martín de Paraná.

El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 6 de la mañana, cuando una mujer solicitó ayuda a la Policía porque su expareja se encontraba dentro de su domicilio, en actitud agresiva y con intenciones de lesionarla.

Al respecto, el jefe de la comisaría de María Grande, Juan Aruga, explicó a Elonce que los efectivos encontraron al hombre armado con un cuchillo y amenazando a quienes estaban en la vivienda.

Amenazó a su expareja y a tres menores

El funcionario policial detalló que el agresor se encontraba junto a su expareja y tres menores de edad, una de ellas hija de ambos. “Tenía un cuchillo en su mano y en todo momento amenazaba con lastimar a la expareja o a las menores que estaban ahí. También se puso agresivo hacia el personal policial”, relató Aruga.

Según explicó, el hombre pretendía retomar la relación sentimental y sostenía que había otra persona dentro de la vivienda. “Quería intentar que la relación volviera y también decía que había otro hombre en el interior, pero solamente estaba la mujer con los hijos”, aclaró.

El jefe policial indicó que la pareja había tenido medidas de restricción en el pasado, aunque al momento del episodio no se encontraban vigentes.

Aruga confirmó a Elonce que el detenido registraba antecedentes policiales vinculados con hechos de violencia de género y delitos contra la propiedad. Además, señaló que el hombre se encontraba en situación de calle al momento del hecho.

“Pretendía retomar la relación” el sujeto que amenazó con un cuchillo a una mujer y sus hijos

La Policía le disparó cuando intentó atacar a los efectivos

Los agentes intentaron dialogar con el hombre para que abandonara su actitud y entregara el cuchillo, pero las amenazas continuaron.

En medio de la situación, la mujer consiguió alejarse del agresor junto a las menores, mientras el hombre permaneció en una habitación. “La mujer logró zafarse de esta persona junto a sus hijas y el sujeto quedó solo en una habitación, continuando con las agresiones y amenazas hacia los funcionarios”, explicó Aruga.

El enfrentamiento se produjo cuando el sospechoso intentó abalanzarse sobre los policías que intervenían. “Uno de los funcionarios que tenía una escopeta efectuó un disparo con cartuchería antitumulto, que le impactó por encima de la rodilla izquierda. De esta forma pudo ser reducido”, precisó el subcomisario.

Aruga destacó que la intervención permitió controlar una situación que representaba un riesgo para las personas presentes.

El detenido permanece internado en Paraná

Tras el procedimiento, la Policía informó lo ocurrido al fiscal de turno y a la Fiscalía de Violencia de Género y Familia.

El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Dr. Francisco Castaldo de María Grande para recibir atención médica. Posteriormente, fue derivado al hospital San Martín de Paraná, donde permanece detenido con custodia policial.

“Los primeros indicios indican que no hay lesiones óseas, solamente en la piel”, señaló Aruga, aunque aclaró que aguardaban los estudios médicos.

Aruga confirmó que la mujer, las tres menores -que presenciaron el violento episodio- y los efectivos que participaron del procedimiento no sufrieron lesiones.