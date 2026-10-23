Video: camión chocó y arrastró varios metros a un auto en las Cinco Esquinas

En la mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito en las Cinco Esquinas de Paraná, cuando un camión del área de Servicios Públicos de la Municipalidad chocó y arrastró varios metros a un automóvil Chevrolet Corsa conducido por una mujer. El vehículo de menor porte quedó a escasos centímetros de subir a la vereda. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió cuando ambos vehículos circulaban por avenida Almafuerte, en una zona donde el tránsito presentaba importantes demoras debido a la reducción de calzada por trabajos municipales. La situación generaba complicaciones para los conductores que transitaban por una de las arterias más concurridas de la ciudad.

El conductor del camión relató a Elonce que no lograba comprender cómo se había producido la colisión y aseguró que no tuvo posibilidades de realizar una maniobra para evitarla. Según explicó, advirtió lo sucedido cuando el automóvil ya había sido desplazado por el vehículo de mayor porte.

“Venía circulando y vi que el semáforo estaba por cortar, entonces desaceleré. Me di cuenta del impacto cuando el auto ya estaba del otro lado”, relató el trabajador municipal al describir los instantes previos al accidente.

Accidente en las Cinco Esquinas: un camión arrastró un auto

En ese sentido, explicó que había intentado verificar las condiciones del tránsito antes de continuar su marcha. “Cuando miré para ver si venía alguien, lo único que vi fue el colectivo”, señaló.

El conductor también hizo referencia a lo que le habría manifestado la mujer que manejaba el Chevrolet Corsa. “Ella dijo que el colectivero la apuró, entonces se abatató y quiso pasarme”, sostuvo, al reconstruir la secuencia del choque.

El auto quedó a centímetros de la vereda

Como consecuencia del impacto, el Chevrolet Corsa fue arrastrado varios metros por el camión y terminó detenido muy cerca del cordón de la vereda.

“Gracias a Dios no le pasó nada. Fue más el susto y algunos daños materiales que se arreglan”, expresó el trabajador municipal, quien destacó que el episodio no tuvo consecuencias físicas para los involucrados.

Asimismo, comentó que pocos metros antes del lugar del accidente había tenido otro inconveniente con un automovilista que lo sobrepasó por la izquierda y se cruzó delante del camión.

Demoras en avenida Almafuerte por obras municipales

El accidente ocurrió en un sector donde la circulación por avenida Almafuerte se encontraba reducida debido a las tareas de reconstrucción de losas de hormigón que ejecutaba la Municipalidad de Paraná entre calle Soler y avenida Ramírez.

Los trabajos habían comenzado durante la semana y contemplaban la reparación de la calzada luego de la instalación de una cañería de agua de PVC de 75 milímetros. La intervención demandaba dos jornadas de ejecución y al menos siete días adicionales de fraguado del hormigón antes de permitir nuevamente el tránsito pesado.

Durante la mañana de este viernes se registraban importantes demoras en la zona, por lo que se recomendó a los automovilistas circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las restricciones establecidas mientras continuaban las tareas.