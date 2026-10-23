Continúa la reducción de calzada en Avenida Almafuerte y se registran algunas demoras para circular

Esta mañana se registraron demoras en la circulación por avenida Almafuerte, debido a trabajos de reconstrucción de losas de hormigón. La Municipalidad pidió transitar con precaución por la zona intervenida.
La circulación por avenida Almafuerte de Paraná, en la zona de las Cinco Esquinas, registraba algunas demoras durante la mañana de este viernes, debido a los trabajos que la Municipalidad lleva adelante en el tramo comprendido entre calle Soler y avenida Ramírez. Las tareas obligaron a mantener una reducción parcial de la calzada, lo que generó inconvenientes en el tránsito vehicular.
La intervención comenzó durante la semana y contempló la demolición y posterior reconstrucción de losas de hormigón armado, que habían sido retiradas para permitir la instalación de una cañería de agua de PVC de 75 milímetros.
Debido a las características de los trabajos y al importante caudal de vehículos que circula diariamente por esta arteria, se establecieron restricciones temporales para garantizar las condiciones de seguridad.
Cuánto tiempo permanecerá reducida la circulación
Desde la Municipalidad explicaron que la ejecución de las tareas demandaba dos jornadas de trabajo, a las que debían sumarse al menos siete días de fraguado del hormigón antes de permitir nuevamente el paso del tránsito pesado.
En ese sentido, se indicó que la reducción parcial de la circulación se mantendría hasta el fin de semana, aunque la rehabilitación completa del sector dependerá de los tiempos necesarios para el endurecimiento del material.
Ante las demoras registradas durante la mañana, se recomendó a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización dispuesta en el sector intervenido.