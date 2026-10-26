Itaipú cerró el vertedero tras 26 días, pero el río Paraná volverá a subir

La represa de Itaipú cerró completamente su vertedero después de 26 días de funcionamiento, pero el nivel del río Paraná volverá a subir debido a la creciente del río Iguazú. La medida se concretó este domingo 25 de octubre, a las 17:32, con el objetivo de reducir el impacto de la gran cantidad de agua que llegará durante las próximas horas a la región de la Triple Frontera.

A pesar de la interrupción del vertimiento, Itaipú prevé que el Paraná aumente aproximadamente 2,5 metros en las próximas 24 horas, especialmente en el sector del Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz do Iguaçu, Brasil, con Ciudad del Este, Paraguay.

El incremento estará relacionado con el importante caudal del río Iguazú, que desemboca en el Paraná aguas abajo de la represa. Según las estimaciones difundidas por la empresa binacional, el afluente podría alcanzar un nuevo pico de crecida este lunes 26 de octubre.

Por qué volverá a subir el río Paraná

La principal preocupación de los equipos técnicos se concentra en el volumen de agua que transportará el río Iguazú durante las próximas horas.

De acuerdo con las previsiones de Itaipú, el caudal del Iguazú podría aproximarse a los 20 millones de litros por segundo, una cantidad considerable que llegará directamente al Paraná en la zona de la Triple Frontera.

Debido a que la desembocadura del Iguazú se encuentra aguas abajo de la central hidroeléctrica, el cierre del vertedero no impedirá que ese aporte provoque un nuevo incremento del nivel del río.

La situación podría generar nuevos anegamientos en sectores bajos de Foz do Iguaçu y Ciudad del Este, especialmente en áreas próximas a las márgenes que ya fueron afectadas durante las últimas semanas.

Por ese motivo, las autoridades mantienen el monitoreo de los niveles y de la evolución de los caudales.

Cuánto podría aumentar el nivel del Paraná

Durante el domingo, la estación de monitoreo ubicada en el sector del Puente Internacional de la Amistad registraba una altura aproximada de 115 metros sobre el nivel del mar.

Con el aumento previsto de 2,5 metros, la cota podría acercarse a 117,5 metros sobre el nivel del mar durante este lunes.

Estas mediciones corresponden a una referencia altimétrica de la zona de la Triple Frontera y no deben confundirse con las alturas hidrométricas utilizadas en otros puertos del río Paraná.

El incremento previsto responde principalmente al aporte del Iguazú, que atraviesa un episodio de crecida y continuará influyendo sobre el comportamiento del Paraná durante las próximas horas.

La evolución del fenómeno dependerá del volumen de agua que llegue desde la cuenca del Iguazú y de las condiciones hidrológicas de la región.

Por qué Itaipú decidió cerrar el vertedero

La central hidroeléctrica mantuvo abierto el vertedero durante 26 días para administrar el volumen de agua recibido en su embalse.

Sin embargo, ante el nuevo pico de crecida del Iguazú, los responsables de la operación decidieron interrumpir completamente el vertimiento y retener temporalmente una mayor cantidad de agua.

La estrategia busca reducir el aporte de Itaipú al Paraná y evitar que se sume al elevado caudal que llegará desde el Iguazú.

Según las estimaciones técnicas difundidas por la empresa, las maniobras de regulación realizadas durante los últimos días permitieron evitar que el nivel del Paraná aumentara hasta cuatro metros adicionales durante la crecida.

De esta manera, el manejo del embalse se convirtió en una herramienta para atenuar las consecuencias del fenómeno en las localidades situadas aguas abajo de la represa.

El embalse de Itaipú aumentará su nivel

Como consecuencia del cierre del vertedero, se espera que el nivel del embalse de Itaipú registre un aumento durante los próximos días.

Las proyecciones indican que podría elevarse más de 70 centímetros entre el domingo 25 y el miércoles 28 de octubre.

Esta acumulación temporal permitirá almacenar parte del volumen de agua que ingresa a la represa y disminuir el caudal descargado por el vertedero hacia el Paraná.

El objetivo es moderar los efectos de la crecida del Iguazú, especialmente sobre las zonas bajas de Foz do Iguaçu y Ciudad del Este.

No obstante, la empresa aclaró que las condiciones hidrológicas continuarán bajo evaluación y que podrían realizarse nuevos ajustes operativos si la situación lo requiere.

La generación de energía continuará con normalidad

El cierre del vertedero no implica la paralización de la central hidroeléctrica.

Según informó Itaipú Binacional, la generación de energía eléctrica continuará normalmente, conforme a las indicaciones de los operadores de los sistemas eléctricos de Brasil y Paraguay.

La decisión de suspender el vertimiento responde exclusivamente a la necesidad de administrar el agua almacenada y reducir el impacto de la crecida aguas abajo. (con información de Radio Cataratas y Portal da Cidade)