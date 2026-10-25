Creciente de los ríos: retiraron 77.000 vacunos de las islas y advierten por el impacto de El Niño

El Gobierno de Entre Ríos y las entidades agropecuarias analizaron el impacto de la creciente sobre la ganadería. En las islas inundables quedan unas 192.000 cabezas de ganado, mientras que los especialistas advirtieron que El Niño podría intensificarse hacia fin de año.
La creciente de los ríos Paraná y Uruguay generó preocupación en el sector ganadero de Entre Ríos, donde se registró una importante reducción de las existencias de hacienda en campos de islas inundables. Según los datos oficiales, la cantidad de animales pasó de 269.000 cabezas en enero a 192.000 en el último relevamiento, lo que representó una disminución de 77.000 vacunos.
La situación fue analizada durante una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios (Cpeyda), encabezada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto con representantes de entidades rurales y organismos técnicos. El encuentro tuvo como objetivo evaluar el impacto de la creciente y definir medidas de acompañamiento para los productores afectados.
Durante la reunión, el director de Alertas Hidrológicas del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, advirtió que el fenómeno de El Niño podría generar un escenario complejo durante los próximos meses, con mayor humedad, lluvias y dificultades para el drenaje de las zonas inundables.
Advierten que El Niño podría intensificar la creciente
El especialista presentó un informe sobre los niveles actuales de los ríos Paraná y Uruguay y las perspectivas hidrológicas trimestrales para la cuenca del Plata.
Según explicó, la saturación de los suelos en distintos sectores de Entre Ríos podría retrasar el escurrimiento del agua y prolongar las dificultades para las actividades productivas.
Además, señaló que las proyecciones indicaban que El Niño podría alcanzar su máxima intensidad hacia fines de 2026, por lo que las condiciones de elevada humedad y precipitaciones podrían mantenerse durante los próximos meses.
Retiran ganado de las islas ante el avance del agua
Los informes presentados durante el encuentro mostraron que la salida de animales de los campos inundables avanzó de manera sostenida. En enero se habían contabilizado aproximadamente 269.000 cabezas de ganado, mientras que el último reporte semanal registró 192.000. Solo durante la última semana, la cantidad disminuyó en 13.000 animales.
Los representantes del sector agropecuario explicaron que las tareas de traslado presentaban dificultades, especialmente con las vacas que tienen terneros al pie, una de las categorías más complejas de movilizar.
También señalaron que parte de los animales retirados habían ingresado a las islas durante este año y no estaban acostumbrados a desplazarse en terrenos anegados.
Evalúan medidas de emergencia para los productores
Durante la reunión se analizaron informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sobre existencias y movimientos de hacienda, además de un relevamiento elaborado por la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).
También se consideraron el Decreto Nº 2660/2026 de Emergencia Hídrica, informes técnicos de la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias y de Prefectura, y una solicitud de declaración de emergencia agropecuaria presentada por la Cooperativa Agrícola Productores del Delta Ltda.
Bernaudo agradeció el trabajo de los integrantes de la Comisión y expresó el compromiso del Gobierno provincial de avanzar con las medidas sugeridas.
Del encuentro también participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó; el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa; funcionarios provinciales y representantes de las principales entidades rurales.
Desde el Ejecutivo remarcaron que continuarán trabajando de manera conjunta con el sector agropecuario para acompañar a los productores y las familias que puedan resultar afectadas por la evolución de la creciente.