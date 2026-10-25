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Política Monitoreo hídrico provincial

Suben los ríos en varias localidades de Entre Ríos, pero no rigen alertas por crecidas

El monitoreo hídrico de Entre Ríos indicó que los niveles de los ríos permanecen por debajo de las marcas de alerta. Se registraron crecidas en Paraná, La Paz, Diamante y Gualeguaychú. Una familia se autoevacuó en La Paz.

25 de Octubre de 2026
En Paraná, el río alcanzó los 4,06 metros.
En Paraná, el río alcanzó los 4,06 metros. Foto: (Elonce).

El monitoreo hídrico de Entre Ríos indicó que los niveles de los ríos permanecen por debajo de las marcas de alerta. Se registraron crecidas en Paraná, La Paz, Diamante y Gualeguaychú. Una familia se autoevacuó en La Paz.

El monitoreo hídrico de Entre Ríos confirmó este domingo 25 de octubre que no regían alertas por crecidas en la provincia, aunque varios ríos registraron aumentos en sus niveles. El Gobierno provincial informó que todo el territorio permanecía en situación verde, mientras una familia se autoevacuó en La Paz.

 

Según el relevamiento realizado a las 00 horas, los niveles de los cursos de agua se mantenían por debajo de las marcas de alerta y evacuación. El seguimiento estuvo acompañado por la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname).

En <b>Paraná</b>, el r&iacute;o alcanz&oacute; los 4,06 metros.
En Paraná, el río alcanzó los 4,06 metros.

La clasificación verde indicó que no se esperaban fenómenos meteorológicos que representaran riesgos. Sin embargo, el monitoreo continuó en las localidades ribereñas debido a las variaciones registradas en los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguaychú.

 

Crecidas en Paraná, La Paz y Diamante

 

En Paraná, el río alcanzó los 4,06 metros y se encontraba en creciente, aunque permanecía por debajo de los 4,70 metros establecidos como nivel de alerta. La marca de evacuación se ubicaba en cinco metros.

 

En La Paz, el nivel llegó a 5,61 metros, también en ascenso, a solo 19 centímetros de la alerta fijada en 5,80 metros. Allí se informó que una familia se había autoevacuado, aunque no había evacuados oficiales.

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En Paraná, el río alcanzó los 4,06 metros.

En Diamante, el río registró 4,41 metros y continuaba creciendo, mientras que en Hernandarias alcanzó los 4,73 metros. Victoria permanecía estacionario en 3,88 metros e Ibicuy presentaba una altura de 1,25 metros, en ascenso.

 

Situación del río Uruguay y Gualeguaychú

 

En Concordia, el río Uruguay descendía y marcaba 9,35 metros, por debajo de los 11 metros de alerta. Colón también registraba una bajante, con 6,30 metros, mientras que Federación presentaba 2,67 metros.

 

En Concepción del Uruguay, el nivel descendía hasta los 5,02 metros, a 28 centímetros de la marca de alerta de 5,30 metros.

 

Por su parte, Gualeguaychú registró 2,84 metros, en creciente, mientras que Boca Gualeguaychú alcanzó los 2,74 metros, a 16 centímetros del nivel de alerta.

 

Las autoridades confirmaron que no había evacuados en las localidades relevadas, aunque se mantenía el seguimiento de los cursos de agua. El Gobierno provincial continuó con el monitoreo diario para detectar posibles cambios en la situación hídrica.

Temas:

Paraná creciente ríos Gobierno provincial
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