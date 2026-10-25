Docente desaparecida: la querella cree que fue asesinada y dictaron preventiva a los cinco detenidos

La búsqueda de Nancy Godoy, la maestra rural desaparecida desde el 7 de octubre en Esquina, Corrientes, continúa sin resultados, mientras la querella sostiene como principal hipótesis que fue víctima de un ataque sexual y posteriormente asesinada. En la causa hay cinco personas detenidas, cuatro vinculadas con el presunto crimen y una acusada de falso testimonio. Además, la Justicia dispuso la prisión preventiva de dos imputados.

El abogado Gustavo Briend, representante de la familia junto a Ramón Vera y el equipo de Fernando Burlando, aseguró que los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que el cuerpo haya sido arrojado a un pozo de la zona. Sin embargo, aclaró que todavía no fue encontrado y que las tareas de búsqueda continúan.

En paralelo, el juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, confirmó que hizo lugar al pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía para una pareja detenida. La resolución quedó firme al finalizar la audiencia, aunque podrá revisarse si aparecen nuevos elementos en la investigación.

“Creemos que la vamos a encontrar sin vida”

En declaraciones a Radio Sudamericana, Briend manifestó que la familia mantiene pocas esperanzas de encontrar con vida a la docente.

“Si bien es cierto se dice que la persona de Nancy no fue encontrada, nosotros creemos que por supuesto que la vamos a encontrar sin vida”, expresó el abogado.

La principal hipótesis de la querella se apoya en una declaración inicial de Ezequiel Bordón, quien posteriormente quedó detenido por falso testimonio. Según explicó Briend, el hombre habría aportado detalles sobre un presunto ataque ocurrido el 7 de octubre.

De acuerdo con esa versión, la docente habría sufrido una agresión de contenido sexual y luego habría sido asesinada. Su cuerpo, según el relato, habría sido arrojado a uno de los pozos existentes en la zona.

No obstante, Bordón posteriormente se retractó de sus dichos y denunció que había sido presionado. Por ese motivo, la declaración constituye una línea de investigación y no una reconstrucción judicialmente acreditada de los hechos.

Briend indicó que no se descartan otras posibilidades mientras se aguardan los resultados de las pericias.

Más de 100 policías participan de los rastrillajes

Las tareas de búsqueda continúan en distintos sectores de Esquina, con la participación de más de 100 efectivos de la Policía de Corrientes y la colaboración de otras fuerzas.

Una parte del área mencionada en la declaración de Bordón ya fue inspeccionada, aunque todavía quedan sectores pendientes.

“Hasta ahora dio resultado negativo”, reconoció Briend sobre los rastrillajes realizados.

El abogado explicó que las intensas lluvias registradas en la región dificultan la búsqueda de rastros y otros elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.

En paralelo, los investigadores esperan los resultados de los análisis forenses de teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos.

También se estudian mensajes de texto, cruces de llamadas y muestras genéticas obtenidas durante la investigación.

Según Briend, se tomaron muestras de ADN a familiares de la docente y se realizó una extracción compulsiva a uno de los imputados, por orden judicial. La querella espera que algunos resultados estén disponibles durante la semana.

Quiénes son los detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

La investigación tiene cinco personas detenidas, con diferentes imputaciones.

Rosa Leguizamón, vecina de la docente, fue imputada como presunta coautora de homicidio simple.

Por su parte, Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, junto con Sandoval y Nahuel Rojas, fueron imputados como presuntos coautores de femicidio.

El quinto detenido es Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

La investigación está a cargo del fiscal de Esquina, Javier Mosquera, con la colaboración de la fiscal Andrea González, de la ciudad de Corrientes.

Las imputaciones son provisorias y las responsabilidades penales deberán determinarse mediante el proceso judicial.

Detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí.-

Dictaron prisión preventiva para dos imputados

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos confirmó que, durante una audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para una pareja detenida en la causa.

Los fiscales fundamentaron el pedido en la existencia de riesgos procesales, principalmente el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculizar la investigación.

Tras escuchar los planteos de la acusación, la querella y las defensas, el magistrado resolvió conceder la medida.

La prisión preventiva fue dispuesta hasta la eventual realización del juicio. Uno de los defensores había solicitado establecer un plazo máximo de 60 días, pero el pedido fue rechazado.

Vallejos explicó que las defensas no impugnaron la resolución al finalizar la audiencia, por lo que quedó firme y consentida.

Sin embargo, aclaró que la medida puede revisarse si aparecen nuevas pruebas que modifiquen la situación procesal de los acusados.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de dos imputados (foto Radio Sudamericana)

La defensa de Rosa Leguizamón cuestionó la acusación

El abogado Marcos Ernesto Neironi, defensor de Rosa Leguizamón, rechazó los fundamentos de la imputación contra su clienta y anticipó que solicitará una revisión de la prisión preventiva.

En declaraciones a Canal 5TV, sostuvo que la Fiscalía no precisó suficientemente cómo, cuándo ni dónde habría ocurrido el hecho investigado. “En términos de móvil, prácticamente no hay móvil”, afirmó.

El letrado cuestionó la descripción de los hechos atribuida a su defendida. “Se le imputa a la señora Rosa Leguizamón haber realizado actos criminales que derivaron en la muerte, aparentemente entre el 7 y el 15, y no dice nada más”, manifestó.

Neironi consideró que faltan precisiones para comprender la hipótesis de la acusación. “No sabemos qué pasó, no sabemos cuál es el hecho, mucho menos vamos a ver si es criminal o no, y mucho menos vamos a ver quién es el responsable”, expresó.

“Tengo la plena convicción de que mi cliente es inocente”

El defensor aseguró que Leguizamón no tuvo participación en la desaparición de la docente y sostuvo que podrá demostrarlo durante la investigación.

“Yo tengo la plena convicción de que mi cliente es inocente, y lo vamos a demostrar, y cuando más pruebas ingresen a la causa, más posibilidades de demostrar vamos a tener”, afirmó.

También manifestó que su defendida no se encontraba en el lugar donde, según la investigación, habrían ocurrido los hechos.

“Mi cliente no estaba ni siquiera en el lugar del hecho, estuvo en otra ciudad, estuvo en un evento, estuvo en un golpe, completamente ajena a estas circunstancias”, aseguró.

Sobre las versiones que vinculan la desaparición con una presunta relación sentimental entre Godoy y Nahuel Rojas, esposo de Leguizamón, Neironi evitó formular una hipótesis hasta analizar las pruebas.

El abogado señaló que su clienta tiene tres hijos menores de edad y que su detención afecta al grupo familiar.

Además, anticipó que durante la próxima semana solicitará una nueva audiencia para intentar modificar la medida de coerción.

El juez autorizó pericias de ADN y destacó la transparencia del proceso

Vallejos explicó que su intervención consiste en resolver los pedidos judiciales formulados por la Fiscalía, entre ellos allanamientos, detenciones y medidas de coerción.

También confirmó que autorizó extracciones compulsivas de material genético para facilitar posibles cotejos de ADN con elementos secuestrados.

El magistrado aclaró que no accede previamente al legajo de investigación y que resuelve los planteos durante las audiencias, a partir de los argumentos de las partes.

En ese contexto, destacó que se habilitó la posibilidad de que los medios de comunicación sigan las audiencias de manera remota.

“Mi idea es que sea lo más transparente posible, que todo el mundo se entere de lo que se está haciendo y de lo que se está decidiendo paso a paso”, expresó.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la búsqueda de Nancy Godoy continúa sin que se haya localizado a la docente. Los investigadores esperan que los resultados de las pericias genéticas, el análisis de los teléfonos y los nuevos rastrillajes permitan esclarecer lo ocurrido.