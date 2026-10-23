Docente desaparecida: imputaron por femicidio al capataz de la estancia Curupí

Tras su segunda presentación ante los fiscales, Ireneo Zarza, capataz de la estancia "El Curupí", fue imputado por femicidio en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente desaparecida del paraje "El Malezal" hace 16 días.

El jefe de peones del establecimiento dentro del cual se hallaba la Escuela N°626 ya había sido demorado la semana pasada junto con otros dos peones, los que actualmente continúan tras las rejas. Ya son cinco las personas que la Justicia considera tienen relación directa con la desaparición de la maestra.

Zarza había sido demorado el fin de semana junto a Sandoval y Bordón, otros dos peones rurales pertenecientes al establecimiento donde también funciona un coto de caza, pero fue este último quien inicialmente quedó imputado por falso testimonio y por entorpecimiento de la investigación. Pero con el correr de los días, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González cruzaron la información de los testimonios de todos ellos y las contradicciones hicieron que nuevamente sean llevados a declarar, esta vez como sospechosos. El más complicado, claramente, pareciera ser el capataz y las sospechas de los investigadores apuntan a un posible ataque sexual seguido de femicidio.

Mientras en las últimas 48 horas en torno a la causa evitaba hablar directamente sobre la posible muerte de la docente, hoy con la imputación del capataz queda claro hacia dónde están yendo las pesquisas y obviamente la hipótesis más fuerte es la del crimen, aunque resta determinar bien si existen las pruebas que puedan sostener aquella acusación. A la luz de las detenciones y las mismas imputaciones pareciera que cada día que pasa esa afirmación se robustece con las evidencias que los fiscales y sus colaboradores van encontrando.

Un punto a destacar, y según indicaban allegados al caso, es la impresionante cantidad de contradicciones y yerros que presentaban los acusados en sus declaraciones. Los mensajes de textos y videos que dejaron en evidencia a varios de ellos fueron cruciales para ir armando la estructura de responsabilidades en torno a la desaparición de Nancy Godoy.

Los investigadores lograron determinar por testimonios que Zarza junto a Sandoval estuvo en "Puesto Tapera", un lugar ubicado a unos 150 metros de la escuela donde daba clases la docente, con quien al parecer no tuvo buenos comportamientos en las últimas semanas. Los allanamientos realizados el miércoles en la localidad de Sauce, en una propiedad de Rosa Leguizamón y donde la Policía encontró un par de alpargatas y una campera negra que serían propiedad de la maestra desaparecida fue un gran adelanto.

"Hasta ahora todo apunta que acá ya no se trata de búsqueda y localización de una persona perdida, sino más bien se está ante un caso de recuperación (de cuerpo). Pero el obstáculo más desfavorable ante esto es todo el tiempo que pasó desde la desaparición, hasta el aviso formal a la policía. Pasaron 8 días y eso no es un dato menor", indicó ayer a diario Época una fuente con reserva de identidad, muy cercana al caso.

Pero si bien los fiscales Mosquera y González están encaminado a un posible femicidio, aún no están muy clara las circunstancias en las que pudo haber sucedido el ataque hacia la docente, la motivación y si participó más de una persona, para establecer las responsabilidades penales que le cabe a cada uno de los, por ahora, detenidos en torno al hecho.

Por ahora son cinco los detenidos, vinculados en forma directa a la desaparición de Nancy Godoy. Son Rosa Leguizamón y su pareja Nahuel Rojas, ambos imputado por "encubrimiento agravado, en calidad de partícipe necesario. El tercer detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de "falso testimonio y entorpecimiento de la investigación". Su compañero de tareas Luis Sandoval, también relacionado a la causa, aunque no está claro cuál es su imputación. Y desde ayer Ireneo Zarza, capataz de la estancia "El Curupí", imputado directamente por femicidio.