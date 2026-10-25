Sol Pérez le preguntó a Elina Costantini si le dio “agua de tanga” a su marido y sorprendió con su respuesta

Durante su participación en PH: Podemos Hablar, Elina Costantini enfrentó una insólita pregunta de Sol Pérez sobre los rumores que rodean su matrimonio con Eduardo Costantini. La modelo respondió con ironía y mencionó a Elon Musk.
Elina Costantini sorprendió con su reacción cuando Sol Pérez le preguntó si había utilizado “agua de tanga” para enamorar a su esposo, el empresario Eduardo Costantini. El particular intercambio ocurrió durante una emisión de PH: Podemos Hablar, por Telefe, donde la modelo respondió con humor a los rumores que circulan sobre su relación.
La conversación comenzó cuando ambas quedaron frente a frente en una de las consignas del programa conducido por Andy Kusnetzoff. Allí, Pérez decidió consultar a Elina sobre las versiones que acompañaron su romance con el empresario.
“Se cuestiona mucho tu vínculo, cómo empezó, se habla de absolutamente todo, de brujería, de esto y lo otro...”, introdujo la panelista de Gran Hermano: El debate.
Elina evitó profundizar en las especulaciones y sostuvo que algunas personas se “cuelgan” de su nombre. Además, lamentó que esos comentarios tengan mayor repercusión que sus proyectos, como la exposición dedicada a Frida Kahlo en el MALBA.
Sol Pérez y Elina Costantini protagonizaron un cara a cara que sumó la intervención de Karina Mazzocco cuando hablaron sobre la relación de Elina con su marido 👀 Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe 📺 https://t.co/h46gFN0P1e— telefe (@telefe) October 25, 2026
La pregunta de Sol Pérez que sorprendió a Elina Costantini
Durante el intercambio, Sol Pérez quiso saber si las versiones sobre su matrimonio la habían afectado en algún momento. La modelo respondió que comprende el funcionamiento del ambiente mediático y que no le preocupa lo que puedan decir.
Sin embargo, la panelista insistió y fue directamente al rumor que quería abordar. “Como a él se lo ve tan enamorado, mucha gente dice ‘no, lo que pasa es que hizo agua de tanga’”, lanzó Pérez.
Ante la sorpresa de Elina, intentó explicar el supuesto ritual: “No sé muy bien, pero es como que ponen una bombacha adentro de un té y lo tratan de enamorar”.
Lejos de molestarse, la esposa del empresario respondió con una pregunta que provocó risas en el estudio. “¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?”, expresó.
La respuesta de Elina y su inesperada referencia a Elon Musk
Elina continuó con su respuesta y recurrió a la ironía para desestimar las versiones sobre un supuesto hechizo. “A veces yo digo ‘estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk’”, comentó entre risas.
Sol Pérez siguió el juego y respondió: “Si funciona, todo el mundo te pide la receta”.
La modelo también planteó que podría aprovechar la repercusión de las historias que circulan sobre su matrimonio para desarrollar un proyecto televisivo. “En algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar”, aseguró.
De esta manera, Elina dejó en claro que prefiere responder con humor a las especulaciones sobre su vida privada.
La historia de amor de Elina y Eduardo Costantini
Elina Fernández y Eduardo Costantini se casaron en febrero de 2020, después de aproximadamente un año de relación.
La pareja se conoció en el MALBA, museo fundado por el empresario, cuando él la vio en el bar del establecimiento. La modelo, oriunda de Mendoza, frecuentaba el lugar por su interés en el arte.
La diferencia de edad entre ambos, de más de cuatro décadas, generó comentarios desde el comienzo del romance.
El matrimonio se celebró en el Hotel Alvear, con una ceremonia íntima a la que asistieron algunos integrantes de la familia del empresario.
Con el tiempo circularon versiones sobre supuestos rituales de amor, aunque no existen pruebas que respalden esas especulaciones.
Actualmente, Elina y Eduardo son padres de Kahlo Milagro, y la modelo ha expresado su deseo de ampliar la familia.
La pregunta de Sol Pérez volvió a poner aquellos rumores en escena, pero Elina eligió responder con una combinación de ironía y humor. (con información de TN Show y Minuto Uno)