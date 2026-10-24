Charly García celebró sus 75 años rodeado de famosos: quiénes estuvieron en la fiesta

Charly García celebró sus 75 años este viernes por la noche con una fiesta que reunió a reconocidas figuras de la música, la televisión y el espectáculo argentino. El encuentro se realizó en La Fábrica, el histórico espacio donde el artista vivió, ensayó y grabó varios de los discos más importantes de su carrera.

La celebración contó con la presencia de amigos, familiares y personalidades que acompañaron al músico en una noche especial. Entre los invitados estuvieron Fito Páez, Ricardo Mollo, Celeste Carballo, Iván Noble, Rosario Ortega, Carlos Vives, Graciela Borges, Mariana Fabbiani y Beto Casella.

Foto: (Agustín Dusserre)

Las imágenes difundidas del festejo mostraron a Charly sentado en un sillón, mientras los asistentes se acercaban para saludarlo, conversar y tomarse fotografías. También trascendieron videos del momento en que sopló las velas de una gran torta inspirada en su emblemático concepto artístico Say No More.

Una celebración en un lugar emblemático de su carrera

La fiesta tuvo lugar en La Fábrica, una casa-estudio estrechamente vinculada con la trayectoria del músico. Allí trabajó en distintas etapas de su carrera y desarrolló parte de su producción artística.

Foto: (Agustín Dusserre)

Entre los discos relacionados con ese espacio se encuentran Filosofía barata y zapatos de goma, La hija de la lágrima, Say No More, El aguante, Influencia y Rock and Roll Yo.

La elección del lugar aportó un significado especial al cumpleaños, ya que permitió reunir a sus allegados en un escenario que forma parte de la historia del rock nacional.

Los famosos que acompañaron a Charly García

La lista de invitados incluyó representantes de diferentes generaciones y ámbitos artísticos. Además de los músicos Fito Páez, Ricardo Mollo, Celeste Carballo, Iván Noble y Rosario Ortega, participó el cantante colombiano Carlos Vives.

Foto: (Agustín Dusserre)

También estuvieron presentes las conductoras Mariana Fabbiani y otras figuras del espectáculo, como la actriz Graciela Borges, el periodista Beto Casella y el humorista Agustín Aristarán.

Durante la noche, los invitados compartieron distintos momentos con el homenajeado, en una reunión que combinó recuerdos, afecto y reconocimiento a su trayectoria.

Los homenajes por sus 75 años

El cumpleaños de Charly García también estuvo acompañado por diferentes actividades culturales realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, con propuestas vinculadas con la música, la fotografía y la literatura.

A lo largo del viernes, numerosos fanáticos se acercaron hasta la puerta de su domicilio para expresarle su cariño y celebrar una nueva fecha en la vida del artista.

Foto: (Agustín Dusserre)

La jornada también estuvo marcada por el anuncio de una próxima serie documental dedicada a su historia, que despertó expectativa entre sus seguidores.