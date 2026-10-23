Emanuel Ortega habló de su separación de Julieta Prandi: “Lamentable e innecesario"

Emanuel Ortega habló sobre su separación de Julieta Prandi y publicó este viernes un comunicado en sus redes sociales para referirse al final de la relación, que se produjo después de seis años juntos. El cantante expresó su malestar por las versiones que circularon sobre los motivos de la ruptura y aseguró que las circunstancias en las que terminó el vínculo no fueron las que hubiera elegido.

La separación de la modelo y el hijo de Palito Ortega generó distintas especulaciones en los últimos días. Entre los rumores difundidos aparecieron supuestas infidelidades, celos y una presunta mala relación entre Prandi y la familia del músico. Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada por los protagonistas.

Ante la repercusión mediática, Ortega decidió publicar un mensaje en sus historias de Instagram, donde manifestó que habitualmente evita referirse a cuestiones personales, especialmente cuando se trata de situaciones dolorosas.

Emanuel Ortega pidió que terminen los rumores

En el comienzo del comunicado, el artista explicó los motivos que lo llevaron a realizar una declaración pública sobre su vida privada.

“No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas”, expresó.

El músico señaló que decidió hacer una excepción debido a la cantidad de comentarios que surgieron alrededor de la separación y que, según sostuvo, no reflejaban lo ocurrido.

“Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad... y eso duele”, manifestó.

De esta manera, Ortega buscó frenar las especulaciones sobre el final de su relación con Prandi, aunque evitó brindar detalles específicos sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

“Las decisiones ajenas no queda otra que aceptarlas”

Uno de los fragmentos más significativos del comunicado estuvo relacionado con la manera en que terminó la pareja. Sin mencionar situaciones concretas, Emanuel Ortega dejó entrever que no estuvo de acuerdo con las circunstancias de la separación.

“Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas”, sostuvo.

Las palabras del cantante reflejaron su posición frente al final de la relación, aunque no precisó cuáles fueron las decisiones a las que hizo referencia.

En el cierre del mensaje, también pidió consideración hacia otras personas que quedaron involucradas en las versiones difundidas durante los últimos días.

“Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario. Gracias”, concluyó.