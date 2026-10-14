“Estoy como puedo”: Emanuel Ortega rompió el silencio tras su separación

Emanuel Ortega habló por primera vez después de su separación de Julieta Prandi y reconoció que atraviesa un momento difícil. “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”, expresó el músico, quien pidió preservar su intimidad.

El cantante respondió desde detrás de la puerta de su casa y explicó que no se sentía preparado para profundizar sobre la ruptura. “Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado”, sostuvo.

Las declaraciones fueron realizadas ante un cronista de SQP, por América, y difundidas por TN. El intercambio ocurrió después de que Prandi confirmara públicamente el final de la relación.

El pedido de privacidad del músico

“Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, manifestó Emanuel Ortega al explicar por qué prefería no extenderse sobre lo sucedido.

Durante la conversación también le preguntaron si existía la posibilidad de una reconciliación. El músico evitó dar una respuesta definitiva y no anticipó qué podría ocurrir con el vínculo.

📺 Emanuel Ortega habló con #SQP a través de un portón tras su separación de Julieta Prandi: “Estoy como puedo, sepan entender. Son momentos, ya va a pasar” https://t.co/5OmTPiYf0A — Fefe (@fedeebongiorno) October 14, 2026

Ortega aclaró que respeta el trabajo de los periodistas, pero insistió en que no quería exponer su dolor. “Es algo privado entre dos personas”, afirmó para remarcar su posición.

Prandi había confirmado el final de la relación

La modelo anunció la separación mediante un mensaje en sus redes sociales, después de seis años junto a Emanuel Ortega. La decisión se conoció a menos de un mes del casamiento, celebrado el 15 de septiembre.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi.

En ese comunicado, dejó en claro que había tomado la decisión de terminar el vínculo. Sin embargo, no detalló los hechos que motivaron la ruptura.

Los motivos para hacer pública la separación

Prandi explicó que eligió comunicar la noticia para anticiparse a las versiones. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, señaló.

También hizo referencia a las condiciones que cada pareja establece dentro de su relación. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, planteó, sin precisar a qué acuerdos aludía.

La modelo cerró su publicación con un pedido de respeto: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto”. En sus primeras declaraciones, Emanuel Ortega también optó por mantener los detalles de la separación fuera de la exposición mediática.