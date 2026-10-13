Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a un mes de haberse casado

La modelo confirmó el final de su relación con el cantante tras seis años juntos. A través de un comunicado, explicó su decisión y pidió respeto.
Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega apenas un mes después de haberse casado por civil. La modelo y conductora confirmó la ruptura este martes 13 de octubre mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su tristeza por el final de la relación que mantuvieron durante seis años, cuatro de ellos conviviendo.
La noticia sorprendió debido a que la pareja había celebrado su matrimonio el pasado 15 de septiembre, durante una ceremonia íntima realizada en el Registro Civil de San Isidro. En aquella oportunidad, ambos habían compartido su felicidad por formalizar una historia de amor que comenzó durante la pandemia.
A través de su cuenta de Instagram, Prandi, de 45 años, explicó que decidió hacer pública la separación para evitar especulaciones sobre los motivos de la ruptura, aunque prefirió no brindar detalles sobre las circunstancias que llevaron al distanciamiento.
El comunicado de Julieta Prandi sobre su separación
"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", expresó la conductora en el mensaje que compartió con sus seguidores.
En ese sentido, explicó que eligió comunicar personalmente la noticia antes de que comenzaran a circular versiones sobre su vida privada. "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad", manifestó.
La modelo también hizo referencia a los acuerdos dentro de una relación y dejó una reflexión que despertó interrogantes sobre los motivos de la separación. "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables", sostuvo.
Finalmente, cerró su publicación con un pedido de privacidad: "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias".
Hasta el momento, Emanuel Ortega no realizó declaraciones públicas sobre la ruptura.
Se habían casado hace menos de un mes
Julieta Prandi y Emanuel Ortega contrajeron matrimonio el 15 de septiembre de 2026 en el Registro Civil de San Isidro, durante una ceremonia reservada para familiares y amigos cercanos.
La pareja había decidido mantener el acontecimiento en secreto hasta último momento, con la intención de disfrutar de una celebración sencilla y alejada de la exposición mediática.
"No le avisamos a nadie a propósito. Están los que tenían que estar; quisimos hacer algo muy tranquilo. Fue a conciencia", había explicado Ortega después de la ceremonia.
Por su parte, Prandi había señalado que el matrimonio representaba un deseo personal, más allá de la convivencia que ya compartían. "Era más un sueño mío porque soy más romántica", había expresado.
Sin embargo, menos de un mes después de aquella celebración, la conductora confirmó el final de la relación.
Una historia de amor que comenzó durante la pandemia
La relación entre Prandi y Ortega comenzó en 2020, cuando ambos establecieron contacto a través de Instagram, en plena pandemia de coronavirus.
Según había relatado la modelo durante una entrevista televisiva, el cantante le envió un mensaje después de ver algunas fotografías que había publicado durante unas vacaciones en Cuba.
"En 2020 apareció Emanuel. Cuando terminé la temporada teatral en Villa Carlos Paz, me fui de vacaciones a Cuba, y ya de vuelta vi un mensaje en Instagram; me decía cosas hermosas de esas fotos", recordó Prandi en el programa A la Barbarossa, de Telefe.
La conductora también contó que inicialmente dudó de que se tratara del verdadero Emanuel Ortega, debido a que el mensaje había llegado a la bandeja de solicitudes de Instagram.
A partir de ese intercambio comenzaron a conversar y, meses después, pudieron encontrarse personalmente, cuando las restricciones sanitarias lo permitieron.
La relación se consolidó con el paso del tiempo y ambos decidieron convivir, hasta que en septiembre de este año formalizaron su unión.