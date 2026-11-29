La artista brasileña Xuxa fue presentada como figura exclusiva de Telefe para 2027 mediante un anuncio televisivo. Aunque todavía no se conocieron detalles del proyecto, la noticia renovó las expectativas sobre su gira de despedida y el reencuentro con el público argentino.
Xuxa regresará a la Argentina en 2027, según un anuncio difundido este sábado por Telefe y compartido junto a Fénix Entertainment. La artista brasileña fue presentada como figura exclusiva de la señal televisiva para el próximo año, aunque todavía no se precisaron las características del proyecto que protagonizará.
La novedad se conoció durante la transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, cuando el canal emitió una pieza audiovisual con imágenes de la cantante y conductora, acompañadas por las leyendas “Xuxa Argentina 2027” y “Artista exclusiva”.
El video incluyó la canción “Luna de Cristal”, versión en español de uno de sus clásicos musicales, y mostró una nave espacial que recorrió distintos puntos de Buenos Aires hasta llegar a la sede de Telefe. El anuncio recuperó uno de los elementos más representativos de sus recordados programas infantiles.
La expectativa por la gira de despedida de Xuxa
Si bien la presentación no confirmó fechas, espectáculos ni el formato que tendrá su participación en la pantalla televisiva, la noticia despertó expectativas sobre la posibilidad de que la brasileña concrete su gira de despedida en territorio argentino.
En 2024, la artista había adelantado sus intenciones de realizar una serie de presentaciones bajo el nombre de “El último vuelo de la nave”, un proyecto con el que planeaba recorrer distintas ciudades de Brasil y finalizar su recorrido en la Argentina, publicó NA.
“Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares de Brasil y por último en Argentina, y será el último vuelo de la nave”, había expresado en aquella oportunidad.
El vínculo de Xuxa con el público argentino
La cantante también había manifestado su afecto por el país mediante publicaciones en sus redes sociales. En una de ellas, compartió imágenes de sus históricas presentaciones en el estadio de Vélez Sarsfield y anticipó: “Luego estaré en mi Argentina, que yo amo”.
Su relación con el público local se consolidó a comienzos de la década de 1990, cuando desembarcó en la televisión argentina con “El Show de Xuxa”, la adaptación en español de su exitoso programa brasileño “Xou da Xuxa”.
El ciclo se estrenó el 6 de mayo de 1991 por Telefe y se convirtió en un fenómeno televisivo entre el público infantil. Su propuesta combinó canciones, juegos, coreografías y la participación de las Paquitas, quienes acompañaron a la conductora en numerosas presentaciones.