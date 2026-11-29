Entre Ríos avanzó en el desarrollo de Caminos de Belgrano.

Entre Ríos avanzó en el desarrollo de Caminos de Belgrano, un programa turístico interprovincial que propone reconstruir el recorrido histórico del general Manuel Belgrano e integrar los sitios vinculados con su vida y legado en una ruta federal.

La iniciativa, impulsada inicialmente por Tucumán y Santa Fe, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y combina propuestas turísticas, culturales y educativas.

Actualmente, el capítulo entrerriano cuenta con seis sitios incorporados al circuito, distribuidos en Paraná, Concepción del Uruguay y Federación. Además, se trabaja para ampliar el recorrido hacia Santa Elena, La Paz y Feliciano.

Los sitios históricos de Caminos de Belgrano en Entre Ríos

En Paraná, el recorrido comprende la Plaza 1º de Mayo y Bajada Grande, donde acampó el ejército patriota en octubre de 1810; el Algarrobo añejo, asociado por la tradición local al descanso del general; y el Solar de Gregoria Pérez de Denis, actual Club Social, en reconocimiento a su aporte a la causa independentista.

En Concepción del Uruguay, los lugares incorporados son el Museo Casa de Delio Panizza, donde Belgrano permaneció once días en abril de 1811, y la Plaza Francisco Ramírez, centro histórico de la antigua villa del Arroyo de la China.

El sexto sitio es Mandisoví, en el actual departamento Federación. En noviembre de 1810, Belgrano le otorgó la categoría de pueblo, dispuso su trazado urbano, impulsó la creación de una escuela y designó como primer alcalde guaraní a Pablo Areguatí.

Buscan incorporar nuevos destinos entrerrianos

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) trabaja junto a los gobiernos locales para identificar nuevos sitios vinculados con el paso de la Expedición al Paraguay por el territorio provincial.

En ese marco, el viernes 27 de noviembre se firmó el convenio de adhesión de la Municipalidad de Federación, el primer acuerdo de estas características con un destino entrerriano integrante del programa.

El documento estableció compromisos de cooperación para identificar, documentar y difundir los atractivos históricos. Está previsto que esta instancia se replique con los demás municipios participantes.

Capacitación para profesionales del turismo

Como parte de las acciones previstas, este lunes 30 de noviembre se realizará una capacitación virtual destinada a guías e idóneos vinculados al Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (Coprotuer).

La formación abordará el contexto histórico de la Expedición al Paraguay de 1810-1811, su recorrido geográfico y las postas estratégicas en la provincia.

También se brindarán herramientas para interpretar el legado de Manuel Belgrano y desarrollar circuitos turísticos y propuestas educativas vinculadas con la historia argentina.