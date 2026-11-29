Nahuel Pennisi se casó con Mayra Deleo este sábado 28 de noviembre en la parroquia San Juan Bosco, de San Miguel de Tucumán. Durante la ceremonia religiosa, el cantante protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración al interpretar el “Ave María” frente al altar.

El artista tomó el micrófono y le dedicó la canción a su esposa, quien no pudo contener las lágrimas ante la mirada de sus hijos, familiares y amigos.

La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y contó con la presencia de Mateo y Alma, de siete y cuatro años, respectivamente, los hijos de la pareja.

La historia de amor de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

La elección de Tucumán como escenario del casamiento tuvo un significado especial para los recién casados. Fue en esa provincia donde se conocieron en 2017, cuando el músico viajó para cumplir con compromisos artísticos.

Por entonces, Mayra trabajaba en una productora familiar que contrataba a Pennisi para sus presentaciones. Entre sus responsabilidades se encontraba acompañarlo durante las entrevistas y las actividades de prensa.

A partir de aquel encuentro laboral comenzaron una relación sentimental que, con el paso de los años, se consolidó con la llegada de sus dos hijos.

Una familia unida también por la música

Además de compartir su vida familiar, Pennisi y Deleo mantienen un vínculo profesional. Ella se convirtió en la mánager del cantante y lo acompaña en el desarrollo de su carrera artística.

🎸 LA BERSUIT SE SUMÓ AL CASAMIENTO DE NAHUEL PENNISI Y CANTARON JUNTOS “SENCILLAMENTE” 🎉 Después de tocar la noche anterior en el Teatro Mercedes Sosa, la banda se quedó en Tucumán para formar parte de la fiesta. Y en plena celebración, invitaron al novio a compartir el micrófono en uno de sus clásicos más emotivos. 📹 @fabipennisi_ #TendenciaDeNoticias #Tucuman #NahuelPennisi #Bersuit #Casamiento — tendenciadenoticias (@TendenciaDN) November 29, 2026

Durante el casamiento, ambos estuvieron acompañados por sus afectos más cercanos, en una celebración que tuvo a la música como uno de sus elementos centrales.

[ESPECTÁCULOS] En la fiesta de casamiento de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo, la pareja fue sorprendida por la "Bersuit": tocaron en vivo "La bolsa" y el novio hizo pogo con sus amigos. https://t.co/rcEyAJbrlO — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 29, 2026

La interpretación del “Ave María” se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada, en la que el músico y su pareja sellaron su unión religiosa en la provincia donde comenzó su historia de amor.