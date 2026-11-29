Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo 29 de noviembre, desde las 20.30, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en la Bombonera y otorgará un lugar en las semifinales.

El Xeneize llega después de ganar la Copa Sudamericana y superar a Independiente Rivadavia en los octavos. El Lobo, por su parte, consiguió su clasificación con una victoria frente a Newell’s.

Según informó TyC Sports, ambos entrenadores realizarían una modificación respecto de sus últimos partidos. Rodolfo Arruabarrena preservaría a Milton Delgado, mientras que Ariel Pereyra deberá reemplazar al arquero Harlen Castillo por suspensión.

Boca mantendría su base con el regreso de Ascacíbar

Después de la consagración internacional, Boca venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia y celebró el título continental con sus hinchas. Ahora intentará prolongar su recorrido en el Clausura, sin una rotación amplia.

Santiago Ascacíbar ingresaría por Delgado, quien salió durante el primer tiempo ante el conjunto mendocino por un golpe en la rodilla derecha. Los estudios descartaron una lesión, pero el cuerpo técnico buscaría cuidarlo para la final de la Copa Argentina del miércoles ante Platense.

El probable equipo es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La formación quedará confirmada antes del encuentro.

Gimnasia cambia de arquero para visitar la Bombonera

El conjunto platense viene de superar 4 a 2 a Newell’s en el Bosque, con actuaciones destacadas de Ignacio Miramón e Ignacio Fernández. Ese triunfo le permitió mantenerse en carrera por el campeonato.

Pereyra no contará con Castillo, expulsado durante los incidentes del cierre de aquel partido. Nelson Insfrán ocupará el arco y el resto de la formación sería el mismo que consiguió la clasificación.

El posible once de Gimnasia es: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. El entrenador es Ariel Pereyra.

Horario, televisión y árbitro del partido

El cruce entre Boca y Gimnasia comenzará a las 20.30 en el estadio Alberto J. Armando. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y el árbitro principal será Darío Herrera.

El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de Rosario Central y Barracas Central. Ese encuentro se jugará más temprano en el Gigante de Arroyito y completará el otro cruce de esta parte del cuadro.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, habrá penales. El Xeneize intentará resolver su clasificación antes de enfocarse en la final de la Copa Argentina, prevista para el miércoles 2 de diciembre a las 20 en Santiago del Estero.