REDACCIÓN ELONCE
Rowing se consagró campeón del hockey femenino al derrotar por 1 a 0 a Estudiantes en La Tortuguita. Sofía Correa convirtió el único gol del encuentro, que contó con un gran marco de público y fue transmitido en vivo por Elonce.
Rowing se consagró campeón del hockey femenino de Paraná este sábado, tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes en la final del Torneo Oficial de Damas. El encuentro se disputó en la cancha del predio La Tortuguita, donde Sofía Correa convirtió el único gol del partido durante el inicio del tercer cuarto. La definición fue transmitida en vivo por Elonce.
El conjunto Remero conquistó el título ante su público y frustró las aspiraciones del equipo albinegro, que buscaba alcanzar el tricampeonato. La final contó con una importante convocatoria de ambas hinchadas, que acompañaron a sus equipos durante los cuatro segmentos del encuentro.
Los antecedentes de la temporada anticipaban una definición equilibrada. Rowing y Estudiantes se habían enfrentado en cuatro oportunidades durante el año, con dos victorias para cada uno. Esa paridad también quedó reflejada en el desarrollo del partido decisivo, que se resolvió por la mínima diferencia.
Un primer cuarto con oportunidades para ambos equipos
Los primeros minutos estuvieron marcados por las imprecisiones de ambos conjuntos. Sin embargo, con el transcurso del juego, el encuentro adquirió mayor dinámica y los equipos comenzaron a generar aproximaciones a las áreas rivales.
Rowing dispuso de un par de córneres cortos que no consiguió capitalizar, mientras que Estudiantes encontró espacios para avanzar mediante contragolpes. El conjunto visitante también contó con posibilidades de abrir el marcador, aunque sus remates se fueron desviados.
Pese a las situaciones generadas en ambos arcos y al ritmo que adquirió el encuentro, ninguno de los equipos logró establecer diferencias durante los primeros 15 minutos. El segmento concluyó sin goles.
Estudiantes tomó la iniciativa en el segundo cuarto
El conjunto albinegro comenzó el segundo parcial con mayor presencia ofensiva. A los dos minutos consiguió un córner corto, pero el remate pasó cerca del arco defendido por Rowing.
La respuesta del Remero llegó dos minutos después, también mediante un córner corto. La arquera de Estudiantes, Florencia Mutio, intervino para contener el disparo y mantener la igualdad en el marcador.
Tras esas ocasiones, el desarrollo se concentró en la mitad de la cancha. Ambos equipos mejoraron la precisión respecto del primer cuarto, aunque tuvieron dificultades para generar situaciones claras. Además, una jugadora de cada conjunto debió abandonar temporalmente el campo por sanciones. Estudiantes contó con otra aproximación peligrosa, pero el resultado permaneció 0 a 0.
Sofía Correa convirtió el gol que le dio el campeonato a Rowing
La apertura del marcador llegó durante el primer minuto del tercer cuarto. Sofía Correa recibió la pelota en el área, realizó una media vuelta y ejecutó un remate que superó a Mutio para establecer el 1 a 0 a favor del conjunto local.
Con la ventaja, Rowing modificó su planteo y cedió terreno para aprovechar los espacios mediante contragolpes. Estudiantes asumió la iniciativa, aunque no consiguió inquietar con claridad a la arquera del Remero.
El equipo local estuvo cerca de ampliar la diferencia cuando un remate impactó contra el palo izquierdo del arco albinegro. Posteriormente, Mutio volvió a intervenir ante dos disparos dentro del área y evitó el segundo tanto de Rowing, que recuperó el protagonismo sobre el cierre del tercer parcial.
Estudiantes buscó el empate hasta el último segundo
Durante el cuarto segmento, Estudiantes adelantó sus líneas y buscó la igualdad. Rowing se mantuvo firme en defensa, cerró los espacios y sostuvo la ventaja ante las sucesivas aproximaciones de su rival.
Los instantes finales estuvieron marcados por una serie de córneres cortos a favor del conjunto albinegro y varias solicitudes de revisión mediante el sistema VideoRef. A falta de 50 segundos para la conclusión del encuentro, Estudiantes dispuso de una nueva oportunidad que derivó en otro córner corto, aunque tampoco consiguió convertir.
El equipo visitante tuvo otras dos posibilidades mediante la misma vía, pero no logró vulnerar la resistencia del Remero. La definición se extendió hasta una última solicitud de revisión por video, tras la cual quedó confirmado el triunfo de Rowing.
La celebración del campeón en La Tortuguita
Con el resultado definitivo, las jugadoras de Rowing celebraron la conquista del Torneo Oficial de Damas junto a los simpatizantes que acompañaron al equipo en su cancha.
El Remero consiguió sostener la diferencia obtenida en el tercer cuarto y se quedó con una final que mantuvo la incertidumbre hasta la última acción. Estudiantes, por su parte, no pudo concretar su objetivo de alcanzar el tercer campeonato consecutivo.
El gol de Sofía Correa, las intervenciones defensivas y la resistencia ante los córneres cortos del tramo decisivo fueron determinantes para que Rowing se consagrara campeón del hockey femenino paranaense ante su público.